El petróleo se desploma tras pausa en guerra en Irán

-

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en septiembre, se hundía un 8,70%, hasta 88,36 dólares.

OTRAS NOTICIAS: Bukele confirma la primera sala IMAX en El Salvador

Los precios del petróleo se desplomaron tras un fin de semana marcado por una pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, y empujados por la reacción de los inversionistas frente al optimismo de Donald Trump respecto a las negociaciones con Teherán.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes, cayó un 7,50%, hasta 82,61 dólares.

No se han reportado intercambio de bombardeos entre Estados Unidos e Irán desde el sábado, al término de dos semanas de violentos ataques.

Sin embargo, Arabia Saudita, aliada de Washington, afirmó el lunes haber interceptado un ataque de drones lanzado desde Irak por grupos proiraníes.

A su vez, Trump dijo el lunes que había "buenas probabilidades" de llegar a un acuerdo con Teherán.

Algo que refuerza la dinámica a la baja del crudo, señaló a la AFP Marc Chandler, analista de Bannockburn Capital Markets.

Los inversionistas también se muestran tranquilos por el impacto menor de lo esperado de las acciones de los rebeldes hutíes de Yemen en el mar Rojo, según Gregory Brew, de Eurasia Group.

Si bien los hutíes han impuesto un bloqueo de los puertos sauditas, y anunciaron el lunes ataques contra infraestructuras petroleras del país, "los envíos de petróleo no saudita continúan, y algunos buques vinculados a China que transportan petróleo saudita han pasado sin incidentes", agregó.

Riad también puede hacer pasar sus entregas de hidrocarburos por el canal de Suez, aunque sea más costoso.

Aunque el mercado sigue en vilo, "el riesgo de una escalada entre Estados Unidos e Irán alimenta la volatilidad de los precios", advirtió Brew.

A finales de la semana pasada, el barril de Brent alcanzó los 100 dólares, algo que no ocurría desde mayo.

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, cuyo control Teherán busca desde el inicio del conflicto, sigue siendo muy limitado.

Con información de AFP