Litigio con Belice: Guatemala presenta argumentos por los Cayos Zapotillos

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El caso es independiente del litigio bilateral que existe entre Guatemala y Belice.

OTRAS NOTAS: CIJ autoriza a Guatemala intervenir en caso sobre los Cayos Zapotillos

Guatemala presentó este viernes 19 de junio su declaración escrita ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dentro del caso de la soberanía sobre los cayos Zapotillos.

El país participa como "Estado interviniente no parte" con el propósito de resguardar sus intereses jurídicos relacionados con los Cayos Zapotillos.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que el documento fue depositado conforme al artículo 85(1) del Reglamento de la Corte y dentro del plazo establecido para tal efecto, el 19 de junio de 2026.

La fecha límite original había sido fijada para el 19 de mayo; sin embargo, el tribunal internacional amplió el plazo a solicitud de Honduras.

Según la Cancillería, en su declaración Guatemala expuso ante la CIJ el alcance de sus intereses de orden jurídico respecto de los Cayos Zapotillos y planteó las distintas vías mediante las cuales la Corte puede garantizar la protección de esos intereses.

Guatemala presenta argumentos de fondo ante la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a la "Soberanía sobre los cayos Zapotillos/Sapodilla Cayes (Belice c. Honduras: intervención de Guatemala)"#Comunicado https://t.co/IBIgoRAX5k



Antecedentes … pic.twitter.com/boKhR8BBC4 — MINEX Guatemala (@MinexGt) June 19, 2026

El contenido de los argumentos presentados permanecerá bajo carácter confidencial, de conformidad con el artículo 53(2) del Reglamento de la Corte y la normativa interna guatemalteca.

El Minex detalló que Belice y Honduras tendrán hasta el 21 de septiembre de 2026 para presentar, si así lo consideran, sus observaciones escritas respecto de los planteamientos formulados por Guatemala.

Posteriormente, la CIJ deberá establecer la fecha en que se desarrollarán las audiencias públicas sobre el fondo de la controversia.

La Cancillería reiteró que el Gobierno de Guatemala mantiene su compromiso con la solución pacífica de las controversias internacionales y con el respeto al derecho internacional en la defensa de la integridad territorial y la soberanía del país.

Los Cayos Zapotillos constituyen un conjunto de islas ubicadas en el Caribe guatemalteco y forman parte del Reclamo Territorial, Insular y Marítimo que Guatemala mantiene contra Belice, proceso que también se encuentra pendiente de resolución ante la Corte Internacional de Justicia desde junio de 2019.

El caso de soberanía sobre los cayos Zapotillos es independiente del litigio bilateral entre Guatemala y Belice.

El proceso fue iniciado por Belice el 16 de noviembre de 2022 con la finalidad de que la CIJ determine si dichos cayos pertenecen a Belice o a Honduras.

Al considerar que la decisión podría tener repercusiones sobre sus intereses jurídicos, Guatemala solicitó el 1 de diciembre de 2023 autorización para intervenir en el caso.

Aunque Honduras se opuso a la petición guatemalteca, la Corte Internacional de Justicia resolvió el 19 de marzo de 2026, por unanimidad, permitir la intervención de Guatemala como Estado no parte.