CIJ autoriza a Guatemala intervenir en caso sobre los Cayos Zapotillos

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La CIJ fijó fecha para que Guatemala explique sus intereses jurídicos sobre el caso de Cayos Zapotillos.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) autorizó este 19 de marzo la intervención de Guatemala, en calidad de tercero, en el caso relativo a la "Soberanía sobre los Cayos Zapotillos (Belice c. Honduras)".

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en audiencia pública, la Corte admitió la participación de Guatemala con base en el artículo 62 de su Estatuto, que permite a un Estado intervenir en un proceso cuando considera que la decisión podría afectar un interés de orden jurídico.

En la parte resolutiva del fallo, la CIJ estableció por unanimidad que "la República de Guatemala tiene permitido intervenir como no parte en el caso", por lo que su participación no será como demandante ni demandado, sino como tercero.

En este video publicado antes de la resolución, te comentamos más al respecto:

♬ sonido original - Soy502 @soy502_gt La Corte Internacional de Justicia recibe a Guatemala en un momento crucial para la soberanía de los Cayos Zapotillos. Desde el 24 de noviembre, tres días de audiencias donde la historia y el derecho internacional se entrelazan en La Haya. Una decisión que podría marcar un antes y un después. #CayosZapotillos

Tras esta decisión, la Corte fijó para el 19 de mayo de 2026 la fecha en que Guatemala deberá presentar su declaración escrita, documento en el que expondrá sus intereses jurídicos en relación con los Cayos Zapotillos.

Según se destacó, este tipo de intervenciones son inusuales. En los 80 años de historia de la CIJ, esta es apenas la cuarta ocasión en que se autoriza una intervención bajo el artículo 62 y la segunda vez que se concede pese a objeciones de las partes involucradas.

Guatemala había solicitado intervenir el 1 de diciembre de 2023. Sin embargo, Honduras presentó objeciones, por lo que la Corte celebró audiencias públicas del 24 al 26 de noviembre de 2025 para escuchar a los tres Estados interesados. Finalmente, esas objeciones fueron rechazadas.

Las autoridades guatemaltecas subrayaron que este proceso es independiente del caso sobre el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala contra Belice, debido a que se trata de partes y cuestiones jurídicas distintas.

Con esta resolución, Guatemala reiteró su compromiso de continuar defendiendo su territorio y soberanía ante el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, concluyó la Cancillería.