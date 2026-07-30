PULSAR lanza campaña “Los Héroes de las Calles”

-

PULSAR presentó la campaña regional "Héroes de las Calles", una iniciativa que busca reconocer a los motociclistas que utilizan este medio de transporte para trabajar, estudiar y realizar sus actividades diarias. La campaña fue lanzada de forma simultánea en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

EL concepto de la campaña nace de una convicción de la marca: "el verdadero heroísmo no está en las grandes hazañas, sino en la constancia de quien arranca su moto cada mañana para cumplir con sus responsabilidades".

“ Con 'Héroes de las Calles' queremos decir algo que gracias a nuestra marca PULSAR creemos profundamente: el verdadero heroísmo está en las calles, en cada centroamericano que se sube a su moto para ir a trabajar, para llegar a casa, para salir adelante. ” ⁠Estuardo Guerra , gerente marca Pulsar Grupo UMA Centroamérica.

Como parte de esta estrategia, la marca también anunció una alianza con la película Spider-Man: Un Nuevo Día, de Sony Pictures, en el marco de su estreno en la región durante julio de 2026.

Guerra agregó que "por eso nos enorgullece que esta campaña llegue de la mano de la primera alianza de su tipo en Centroamérica entre una marca de motocicletas y una franquicia global del cine: unir nuestro nombre al de un ícono como Spider-Man es reconocer a esos héroes cotidianos que mueven a la región."

“ La nueva N125 representa todo lo que defendemos (tecnología de última generación, diseño con carácter, potencia real y la confianza de una marca global como Bajaj). ” Estuardo Guerra , gerente marca Pulsar Grupo UMA Centroamérica.

La campaña está acompañada por la presentación de la PULSAR N125, un nuevo modelo que se incorpora al portafolio de la marca y que, de acuerdo con la información compartida, fue desarrollado para responder a las necesidades de movilidad urbana.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Actualmente, el portafolio de la marca está conformado por tres líneas de motocicletas: la Serie Clásica, la Serie N y la Serie NS, dirigidas a distintos perfiles de usuarios y necesidades de movilidad.

Durante la presentación, representantes de la compañía indicaron que la iniciativa forma parte de la estrategia de posicionamiento regional de PULSAR y coincide con los 26 años de la marca en Centroamérica.