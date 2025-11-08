Prohiben redes sociales a menores de 15 años en Dinamarca

-

El Gobierno de Dinamarca aprobó una ley que establece la edad mínima de 15 años para el acceso y creación de perfiles en redes sociales, buscando priorizar la protección digital infantil y el bienestar digital juvenil.

El Gobierno de Dinamarca acordó una ley que restringe el acceso y uso de redes sociales para los menores de 15 años, excepto cuando exista consentimiento de los padres a partir de los 13.

El Parlamento respaldó esta medida, justificada por la ministra de Digitalización, Caroline Stage, con el objetivo de proteger a la infancia de riesgos asociados a plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat y YouTube, citando adicción y exposición a contenidos dañinos.

El paquete normativo incluye campañas de información, oferta de alternativas y un fondo de 160 millones de coronas danesas (unos 24 millones de dólares) destinados a protección digital infantil, informó el Ministerio de Digitalización.

La propuesta recibió el apoyo de los partidos de Gobierno y de varias fuerzas opositoras, pero la izquierda optó por no firmar, alegando que el texto no responde con suficiencia al impacto de los algoritmos y modelos comerciales de las redes sociales, según la diputada Lisbeth Bech.

Desarrollo sin consumo digital

El uso de mecanismos automáticos de verificación de edad es uno de los focos: TikTok emplea tecnología de selfie y Meta Platforms usa inteligencia artificial para detectar cuentas de menores. El Gobierno subraya que, según regulaciones europeas, las plataformas podrían recibir multas de hasta el 6% de sus ingresos globales si incumplen la ley.

Cifras oficiales detallan que el 94% de menores de 13 años tienen perfil en alguna de las distintas redes sociales, y también más de la mitad de los menores de 10.

El acuerdo fija que la edad mínima de 15 años será referencia nacional para el acceso y creación de perfiles públicos en entornos digitales abiertos o controlados por algoritmos de recomendación personal. El objetivo es que niños y adolescentes cuenten con más tiempo de desarrollo fuera del consumo digital.

"Las redes roban el tiempo"

Dinamarca será uno de los primeros países europeos en establecer un límite legal nacional, inspirándose también en Australia, donde este tipo de medidas se aplican desde 2024 para menores de 16 años. Según la Autoridad Danesa de Competencia y Consumo, los menores usan redes un promedio de 2 horas y 40 minutos diarios, principalmente en Snapchat, YouTube, Instagram y TikTok.

La ministra Stage resumió: "Las llamadas redes sociales se lucran robando el tiempo, la infancia y el bienestar de nuestros hijos, y vamos a ponerle fin". La nueva regulación, destaca el Ministerio, busca consolidar a Dinamarca como referente europeo en bienestar digital juvenil.

*Con información de infobae.