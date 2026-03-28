El país que se une a la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años

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Las plataformas digitales se exponen a multas e incluso a suspensiones si no aplican las nuevas medidas.

Cerca de 70 millones de niños y adolescentes en Indonesia quedaron oficialmente excluidos de las redes sociales, esto tras la entrada en vigor este sábado 28 de marzo de una norma que prohíbe su uso a los menores de 16 años.

Ese archipiélago asiático, de 284 millones de habitantes, se suma así a la lista de países que han optado por legislar para proteger a los más jóvenes de los efectos perjudiciales de la exposición prolongada a contenidos adictivos en las plataformas digitales.

Las cuentas pertenecientes a menores de 16 años deberán empezar a desactivarse desde este sábado en redes consideradas "de alto riesgo", entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live (especializada en video en directo) y el videojuego Roblox.

X y Bigo ya aplicaron la nueva disposición y elevaron la edad mínima de uso a 16 y 18 años, respectivamente, indicó el viernes por la noche la ministra de Comunicaciones, Meutya Hafid, justo antes de que se aplicara la prohibición.

Las demás plataformas digitales deben "adaptar de inmediato sus productos, funcionalidades y servicios a la normativa vigente", añadió la funcionaria en una conferencia de prensa. Advirtió que no habrá "margen para concesiones" para las redes sociales que operan en Indonesia.

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TikTok aseguró el viernes en un comunicado su compromiso de cumplir con la medida, incluyendo "tomar las medidas adecuadas con respecto a las cuentas de menores de 16 años".

Sin embargo, el gobierno indonesio no ha indicado cómo piensa controlar su veto.

La responsabilidad de restringir el acceso de los menores recae en las propias plataformas, que se exponen a multas e incluso a suspensiones si no aplican las nuevas medidas.

Las redes consideradas "de alto riesgo" deberán empezar a desactivar desde este sábado, las cuentas pertenecientes a menores de 16 años. (Foto ilustrativa: istock)

"Improductivo"

Antes de que la norma entrara en vigor, algunos jóvenes ya anticipaban cómo sortear la restricción.

"Quizás me dedique a otras actividades, pero creo que pediré ayuda a mi padre o a mi madre para poder entrar" a las redes, admitió Bradley Rowen Liu a la AFP.

Gran usuario de TikTok, el niño de 11 años afirma que durante las vacaciones o los fines de semana puede pasar hasta cinco horas diarias en su celular.

En contraste con la mayoría, Maximillian, de 15 años, reconoce que las horas que pasa en redes sociales lo hacen sentir "improductivo" y respalda la prohibición para que "los jóvenes puedan concentrarse más en sus estudios".

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Varios países, entre ellos Australia, han endurecido las restricciones de edad en las redes sociales, en un contexto de creciente alarma por la exposición de los menores a contenidos dañinos y por el aumento del tiempo que pasan frente a las pantallas.

En Estados Unidos, un jurado determinó el miércoles que Instagram y YouTube son responsables del carácter adictivo de sus plataformas y de los problemas de salud mental que sufrió en la adolescencia una joven californiana, a la que se le concedieron varios millones de dólares en indemnización.

Meta (empresa matriz de Facebook e Instagram) ya había sido condenada el martes en otro veredicto sin precedentes, en Nuevo México, donde fue considerada responsable de haber puesto deliberadamente en peligro a los niños al exponerlos a contenidos peligrosos, e incluso a depredadores sexuales.

Algunos países han endurecido las restricciones de edad en las redes sociales por la exposición de los menores a contenidos dañinos y por el aumento del tiempo que pasan frente a las pantallas. (Foto ilustrativa: istock)

*Con información de AFP