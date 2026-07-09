Sistema Penitenciario anuncia relevo de guardias por denuncias

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Para dar seguimiento al cumplimiento de la Ley Antipandillas, autoridades de seguridad del país acudieron a citación en el Congreso.

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Autoridades de seguridad del país, fueron citados en el Congreso de la República, en donde informaron el seguimiento que se le a dado al cumplimiento de la Ley Antipandillas.

Ante el cuestionamiento de la posible participación de guardias del Sistema Penitenciario (SP), en actividades de privados de libertad, las autoridades de dicha dependencia anunciaron la contratación y relevo de personal.

Durante la reunión, el diputado Ronald Portillo (Valor) expresó su preocupación por la seguridad ciudadana y el combate a las extorsiones.

En mayo último, durante un evento de graduación de nuevos agentes penitenciarios el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que buscan transformar el modelo de vigilancia con personal mejor capacitado, con estructura jerárquica definida y mejores condiciones laborales.

El diputado Ronald Portillo manifestó su preocupación por la seguridad ciudadana y combate a las extorsiones. (Foto: Congreso/Soy502)

Sus intervenciones

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la capturas y recuperación de motocicletas vinculadas a las pandillas y resaltó, además, los operativos preventivos que han desarrollado con el apoyo del Ejército de Guatemala.

Además, informaron que la nueva cárcel de máxima seguridad sigue en fase de planificación, por lo que aseguraron que se prevé concluirla en agosto del próximo año.

A la actividad, también asistieron la Contraloría General de Cuentas (CGC), y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).