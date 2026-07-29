Reportan temblor en las costas del Pacífico durante esta tarde de miércoles

El movimiento telúrico fue más sensible en las costas del Pacífico.
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Durante la tarde de este 29 de julio, se reportó un sismo en el Océano Pacífico y en las costas de México.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el último sismo registrado durante esta tarde tuvo una magnitud de 4.6 y que sucedió a las 17:17 horas.
El sismo tuvo una profundidad de 10.10 kilómetros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.
Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.