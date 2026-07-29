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Reportan temblor en las costas del Pacífico durante esta tarde de miércoles

  • Por Reychel Méndez
29 de julio de 2026, 17:38
El sismo también se registró en las costas de México.&nbsp;(Foto: Archivo/Soy502)

El sismo también se registró en las costas de México. (Foto: Archivo/Soy502)

El movimiento telúrico fue más sensible en las costas del Pacífico.

OTRAS NOTICIAS: Réplicas continuarán por tiempo indefinido tras fuerte temblor de 7.4

Durante la tarde de este 29 de julio, se reportó un sismo en el Océano Pacífico  y en las costas de México.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el último sismo registrado durante esta tarde tuvo una magnitud de 4.6 y que sucedió a las 17:17 horas.

El sismo tuvo una profundidad de 10.10 kilómetros y por el momento no se registran daños materiales ni personas heridas.

Ante estos hechos naturales, las autoridades recomiendan precaución y estar alerta a fuentes oficiales.

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