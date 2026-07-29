Ruta al Atlántico: tráiler derriba cuatro postes y choca contra dos viviendas

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El percance vial ha ocasionado tránsito lento en el sector esta mañana.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este miércoles 29 de julio en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, en la bajada del Águila, zona 25 de la ciudad de Guatemala.

En el percance vial se vio involucrado un tráiler que iba descontrolado, por lo que derribó cuatro postes, tres del lado hacia el oriente y otro del lado hacia el occidente.

Además, el vehículo de transporte pesado impactó contra dos viviendas, ocasionando serios daños materiales.

Cabezal impacta contra 2 viviendas y deja 4 postes derribados.



✅ Ruta El Atlántico, kilometro 13 zona 25 y zona 18.



No hay heridos. pic.twitter.com/FLOk7nyyL4 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 29, 2026

El sector ha quedado sin energía eléctrica y se tienen daños en cables de fibra óptica y de telefonía, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

El piloto del tráiler resultó con heridas leves y fue auxiliado en el lugar por bomberos que atendieron la emergencia.

Actualización de emergencia en el km 13.5 de la ruta al Atlántico, zona 24.



Policía MT brinda apoyo y ayuda mientras continúan las maniobras para retirar el tráiler involucrado. Finalizó el retiro del poste que permanecía sobre el furgón, mientras continúan las labores para… pic.twitter.com/pnozVzb0bI — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) July 29, 2026

La empresa eléctrica se encuentra retirando los postes, mientras la Policía Municipal de Tránsito (PMT) brinda apoyo en la circulación vehicular, ya que una grúa retira el transporte pesado del lugar.

Se recomienda conducir con precaución en el sector, ya que el tránsito se mantiene lento.