Los Morales: otro hermano del alcalde de Dolores, Petén, aceptó extradición a EE.UU.

El segundo de los tres hermanos del alcalde de Dolores, Petén, señalados por el delito de narcotráfico, aceptó ser extraditado a Estados Unidos.
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Ante el Tribunal Quinto de Sentencia, Ronald Alexys Morales Guerra aceptó ser extraditado a los Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.
Morales Guerra es requerido por la justicia estadounidense junto a sus hermanos: Francisco y Ottoniel Obeniel, por supuesto tráfico de drogas en la Corte del Distrito Este de Texas.
Con la aceptación de extradición de Ronals Alexys, se suman dos hermanos del alcalde que serán trasladado a Estados Unidos, pues el pasado 29 de abril, Ottoniel Abeniel también prefirió ser juzgado por la justicia estadounidense.
Con esto, aún queda pendiente de aceptar o no su extradición Héctor Rubén. Cabe recordar que, este último junto con Ronald Alexys y Ottoniel Obeniel son hermanos del alcalde de Dolores, Petén, Francisco Morales Guerra.
La captura
Según información del Ministerio Público, la captura de los hermanos Morales Guerra se dio el pasado 20 de febrero en el departamento de Petén.
A los hermanos Morales Guerra se les señala de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de importarla a Estados Unidos.
Además, se les responsabiliza de operar en el sur, centro y norte América desde 2006 al 2024.