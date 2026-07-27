Subsidio a los combustibles será más ágil tras aprobación en el Congreso

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El Ministerio de Energía y Minas explicó que la aplicación del subsidio a los combustibles será más ágil y que por ello, tras la aprobación en el Congreso, se vería un efecto en el costo por galón más pronto.

En conferencia de prensa, Erwin Barrios, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), informó que tras la presentación de la iniciativa de ley para otorgar un subsidio a los combustibles, los tiempos quedarán del lado del Congreso.

Cabe destacar que, durante la tarde de este lunes 27 de julio, los diputados de la bancada oficialista fueron los encargados de prensentar la propuesta ofrecida por el presidente Bernardo Arévalo el pasado viernes 24 de julio.

"Los tiempos son ahora son del Congreso. La propuesta la mandó el señor presidente y es más efectiva en términos de tiempo. Es un camino recorrido", explicó Barrios. El funcionario señaló que los procedimientos administrativos ya están preparados por lo que el tiempo de implementación será menor.

El ministro de Energía explicó que, tras la aprobación del apoyo económico anterior, les tomó alrededor de 15 días implementar el subsidio. "Por ser una propuesta, parecida a la anterior, esperamos que esté vigente en menos tiempo. Esperamos que la discusión en el Congreso también sea menor", dijo el funcionario.

"Aprendimos lecciones. Vamos a agregar algunos temas, por ejemplo el de finalización previa. Es decir, puede que los precios bajen y si hay una bajada internacional, tendríamos una terminación del apoyo temporal", comenzó el ministro.

Nuevo subsidio hasta diciembre

La propuesta contempla un apoyo temporal de Q12 por cada galón de diésel y de Q3 por galón de gasolina regular.

Para mitigar el alza en los precios internacionales del petróleo, impulsamos una iniciativa que busca un apoyo económico de Q12 en el diésel y Q3 en la gasolina regular hasta finales de año.



Entérate de cómo funcionaría la medida en la siguiente nota … — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) July 24, 2026

Según el mandatario, el subsidio se prolongaría hasta finales de 2026 y sería financiado mediante una reorganización de los recursos con los que ya cuenta el Gobierno.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, aseguró que serán destinados Q3,480 millones del Presupuesto para esta medida.

"El precio de los combustibles, tanto el diésel como la gasolina, está golpeando la economía de las familias guatemaltecas", afirmó el gobernante.

Explicó que el impacto no se limita a quienes utilizan vehículos o motocicletas, sino que también se traslada a las tarifas del transporte público y a los precios de distintos bienes.

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El presidente atribuyó el encarecimiento de los combustibles a factores externos, especialmente al conflicto bélico que ha elevado el precio internacional del petróleo.

Añadió que Guatemala enfrenta una crisis de carácter global de la cual tampoco están libres los demás países de la región.

De acuerdo con Arévalo, la reiteración de estas causas no busca presentar excusas, sino explicar la necesidad de adoptar medidas responsables, claras y con efectos inmediatos.

También cuestionó a sectores políticos que, según indicó, intentan aprovechar la crisis para obtener réditos mediante la desinformación, sin presentar soluciones viables.

¿Por qué más dinero al diésel?

El mandatario sostuvo que el subsidio aprobado meses atrás cumplió sus objetivos, debido a la rapidez con la cual se implementó y al efecto que tuvo en el precio pagado por los consumidores.

El nuevo subsidio se focalizaría en el diésel que según señalan las autoridades es indispensable para la economía nacional. (Foto: Archivo / Soy502)

El anterior apoyo económico consistió en un aporte de Q8 por galón de diésel y Q5 para las gasolinas regular y superior.

Sin embargo, en esta ocasión la propuesta concentra un apoyo mayor en el diésel, combustible utilizado principalmente en el transporte colectivo y de carga, precisó el mandatario.

Aseguró que el primer subsidio contribuyó a contener la inflación general y a mantener la estabilidad fiscal y que por esa razón se plantea aplicar un nuevo apoyo directo, aunque con montos distintos, con mayor énfasis en el diésel y una vigencia proyectada hasta el cierre del año.

El presidente defendió que la propuesta es más favorable que suspender temporalmente los impuestos a los combustibles.

Según explicó, el apoyo de Q12 por galón de diésel sería superior al efecto que tendría una eliminación de las cargas tributarias.

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También descartó, por ahora, la implementación de precios máximos, al argumentar que esa alternativa no sería legalmente viable sin procesos de discusión que podrían prolongarse durante varios meses.

Mesa técnica

Además del subsidio, el Gobierno instalará una mesa técnica para identificar y desarrollar medidas que puedan aplicarse si la crisis internacional de los combustibles continúa después de la vigencia del nuevo apoyo.

Arévalo señaló que el Ejecutivo no puede controlar el conflicto bélico ni la reacción de los mercados ante la situación en el estrecho de Ormuz.

Por esa razón, la mesa analizará alternativas dentro del proyecto de presupuesto y posibles ajustes en el funcionamiento de distintas instituciones.

El presidente Bernardo Arévalo señaló que entiende la preocupación de las personas que manifiestan por el alza a los combustibles. pic.twitter.com/Ol7qa74V3E — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) July 24, 2026

No obstante, el mandatario remarcó que la respuesta inmediata se encuentra en la iniciativa presentada al Legislativo y expresó su confianza en que los diputados la aprueben con rapidez.

"Guatemala necesita un Congreso unido y que proteja el bolsillo de nuestras familias", declaró Arévalo.

Recordó que en mayo el Legislativo aprobó con amplio consenso el primer mecanismo de apoyo y afirmó que ahora la población espera una respuesta similar.

El mandatario también se dirigió a quienes participan en protestas por el incremento de los combustibles.

Aseguró que el Gobierno escucha sus demandas y reconoció como legítima su preocupación por el efecto de los precios en sus actividades y en la economía familiar.