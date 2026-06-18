"Te invito a mi cumpleaños": la nueva modalidad de estafa a través de WhatsApp

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Si aceptas esta "invitación", los delincuentes hackearán tu cuenta y robarán tus datos.

Otra modalidad de estafa, robo de datos y hackeo, ha puesto en alerta a los guatemaltecos.

Varios usuarios han reportado que están recibiendo mensajes sobre una "invitación a un cumpleaños". Luego, el supuesto anfitrión pide que el invitado confirme su asistencia a través de un código para verificar datos.

Al enviar los datos, la otra persona aprovecha para clonar la información. Con este código, los delincuentes pueden llegar a clonar también las llamadas por WhatsApp.

Además, alertan a los usuarios por los supuestos mensajes enviados de bancos, en donde piden "verificar" un código, lo cual abre la posibilidad para la estafa y clonación.

@despuesdelachamusca #greenscreen #mundial2026 #Quelindoeselfutbol #vamosguate #ayudemonosguate ♬ sonido original - Despues de la Chamusca

Otra modalidad

Por otro lado, guatemaltecos también han reportado otra modalidad. Se trata de que delincuentes llaman fingiendo ser del servicio técnico de la aplicación, para decir que el WhatsApp del usuario está presentando problemas, luego piden ingresar la clave del celular al link que envían.

Estas llamadas suelen entrar de Estados Unidos y al momento de ingresar tus datos, tu cuenta es hackeada.

¡No caigas en la trampa! Si llegas a recibir mensajes o llamadas en donde te piden que verifiques tus datos o ingreses tu cuenta, no lo hagas.