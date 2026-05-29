¡Alerta! Esta es la nueva modalidad para hackear tu cuenta de WhatsApp

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¡No brindes tus datos! Si recibes esta llamada, cuelga de inmediato.

Una nueva modalidad para hackear cuentas de WhatsApp está alertando a los guatemaltecos.

Los delincuentes llaman fingiendo ser del servicio técnico de la aplicación, para decir que el WhatsApp del usuario está presentando problemas, luego piden ingresar la clave del celular al link que envían.

Estas llamadas suelen entrar de Estados Unidos y al momento de ingresar tus datos, tu cuenta es hackeada.

El fotógrafo guatemalteco Alan Benchoam compartió una mala experiencia con el fin de alertar a los usuarios a no caer en la trampa.

"Me entró una llamada de Estados Unidos, me habló una persona en español y me dijo soy del servicio técnico de WhatsApp y hemos visto que hay anomalías en tu WhatsApp y yo no había tenido ninguna. Pero cuando me dijo "te voy a mandar algo", le colgué", contó.

Días antes de esa llamada, la cuenta del padre de Benchoam había sido hackeada, por lo que le consultó si él también había recibido una llamada similar, y en efecto, recibió la llamada e ingresó su clave a donde los delincuentes le indicaron.

"Mi papá ingresó la clave y le hackearon su cuenta", reveló.

Mira aquí el video:

@alanbenchoam #alanbenchoam ♬ sonido original - Alan Benchoam

El guatemalteco aclaró que ahora varias personas están recibiendo invitaciones a grupos a través de la cuenta de su papá, lo cual es falso.

¡Ojo! Si llegas a recibir mensajes o llamadas en donde te piden que ingreses tu cuenta o tus datos, no lo hagas.