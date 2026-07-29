Japón: buscan sobrevivientes tras terremoto que dejó al menos 13 muertos

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El fuerte terremoto también ha dejado personas desaparecidas y más de 9 mil evacuadas.

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Los rescatistas luchan este miércoles entre los enmarañados escombros de un centro comercial japonés en busca de posibles sobrevivientes atrapados, tras un potente terremoto que mató al menos a 13 personas.

Una explosión masiva sacudió el centro comercial unos 50 minutos después del terremoto de magnitud 7.1 del martes en la prefectura suroccidental de Kumamoto, donde dos terremotos gemelos en 2016 dejaron casi 300 muertos.

El temblor en la isla de Kyushu causó daños generalizados, arrasó viviendas, provocó incendios y dejó a decenas de personas sin electricidad ni agua.

Akio Yoshika, presidente de la empresa operadora del centro comercial Aeon, dijo que tres personas murieron en el sitio en la localidad de Kashima. Agregó que hay tres desaparecidos y una persona con paro cardiorrespiratorio.

#ULTIMAHORA | | EXPLOSIÓN Y COLAPSO PARCIAL TRAS FUERTE TERREMOTO EN KUMAMOTO



⚠️ Tras un terremoto de magnitud 7.1 en Japón, se produjo una explosión y un colapso parcial en el segundo piso del centro comercial Aeon Mall de Kumamoto.



Según los primeros informes, equipos… pic.twitter.com/iBWtRz0lLx — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdades) July 28, 2026

"La causa (de la explosión) está siendo investigada, pero posiblemente fue provocada por gas", comentó a periodistas Keiji Ohno, ejecutivo de Aeon.

También se confirmaron cinco muertos y cuatro desaparecidos en la fábrica de Nippon Paper Industries en Yatsushiro, donde se desplomó una chimenea. Otras nueve personas siguen desaparecidas en el sitio, precisaron las autoridades.

Alrededor de 130 policías, 450 bomberos y 170 soldados participan en las tareas de rescate en el Aeon Mall, según el portavoz gubernamental Minoru Kihara.

Varios muertos en un centro comercial por el terremoto de 7,1 en Kumamoto (Japón) pic.twitter.com/qxfiiNUbYn — EL MUNDO (@elmundoes) July 28, 2026

Centros de evacuación

Señaló que más de 9 mil personas se refugiaron durante la noche en 506 centros de evacuación. El gobierno reportó también siete personas gravemente heridas y 29 con lesiones leves en la región afectada.

El temblor, ocurrido el martes a las 16:27 horas locales en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Imágenes de las televisiones mostraron varios incendios, puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

| Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió Kumamoto, Japón. pic.twitter.com/JvvV4qSrsa — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 28, 2026

Según la televisión NHK, dos hospitales indicaron que habían atendido al menos a 50 pacientes heridos cada uno.

"Está llegando gente con quemaduras y fracturas por haber quedado atrapada bajo escombros a causa del terremoto, y las ambulancias no dejan de traer heridos", declaró un empleado de un hospital, según la NHK.

El ejército japonés movilizó a 3,600 personas para las labores de rescate y envió 20 aviones para evaluar los daños.