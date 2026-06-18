Atropella a un mujer, pierde el control y termina en un arriate (video)

Tras el impacto, el motorista perdió el control y terminó sobre un área del lugar con césped.
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Un video captado desde una cámara de vigilancia permitió conocer cómo había sido un hecho de tránsito en la zona 7 de Quetzaltenango, donde un motociclista atropelló a una mujer.
Según la información compartida por la grabación, el hecho se registró por la tarde del pasado martes 16 de junio.
En las imágenes se observa que una mujer terminaba de cruzar la calle cuando una motocicleta que rebasaba de lado derecho de vía, termina atropellándola.
Al ser impactada, la víctima cae a la cinta asfáltica. Por su parte, el motorista avanza unos metros y pierde el control del vehículo, cayendo también.
Tras la colisión, el conductor se levanta rápidamente y se acerca a la mujer para ayudarla, mientras otras personas se acercan con el mismo propósito.
Mira el video: