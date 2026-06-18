Atropella a un mujer, pierde el control y termina en un arriate (video)

VIDEO ️⚠️ | Un motorista atropelló a una joven en la 0 avenida de la zona 7 de Xela, ingreso a Jardínes de Xelajú, y posterior al impacto, el conductor también cayó al suelo . El hecho quedó captado por una cámara de seguridad.



Vecinos piden precaución a los motociclistas. pic.twitter.com/PuNXeCrk5m