MP pide 75 años para acusados de atentar contra Mayor del Ejército

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El MP pidió una condena de 75 años de prisión contra los acusados de participar en el atentado contra una Mayor del Ejército asimilada.

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Durante la audiencia de última palabra, en el caso del atentado contra la Mayor del Ejército asimilada, Maribel de Jesús Molina Cárcamo, el Ministerio Público (MP), pidió al Tribunal Sexto de Sentencia Penal una condena de 75 años de prisión contra José Oliva y/o Bryan Oliva, mismos que podrían quedar en 25.

La petición del MP, se basa en que, de acuerdo a la investigación, en el vehículo en que el que conducía la Mayor, viajan dos personas más, por lo tanto, solicitó 25 años por cada persona.

Según el MP, Oliva es acusado de intentar dar muerte a la Mayor del Ejército y fue imputado el delito de asesinato en grado de tentativa, el cual goza de una reducción de la tercera parte, por lo tanto, el acusado deberá pasar en prisión 25 años en caso de ser condenado.

En esta audiencia, Oliva también declaro y expresó ser inocente de los cargos que se le imputan.

El Tribunal citó para las 14:00 horas para la lectura de la sentencia.

Sobre el caso

La Mayor asimilada del Ejército fue atacada cuando transitaba por la 33 avenida, zona 7, Calzada Doroteo Guamuch Flores, el pasado 10 de junio de 2025.

La Mayor del Ejército asimilada fue atacada en la Calzada Doroteo Guamuch Flores, zona 7. (Foto: Archivo/Soy502)

Durante el atentado, Molina Cárcamo, quien iba con sus hijos, sufrió una herida de proyectil de arma de fuego en el cráneo y fue traslada al Centro Médico Militar, zona 16.