TSE promueve uso de pasaporte para votar en Estados Unidos

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El uso del pasaporte como documento de identificación busca facilitar el voto de los guatemaltecos en el extranjero.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se prepara para la emisión del voto en el extranjero durante las elecciones generales de 2027. Además, espera aumentar los centros de votación, facilitar el empadronamiento y mejorar la participación de los guatemaltecos que residen fuera del país.

Durante una reunión de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, presidida por la diputada Sonia Gutiérrez, autoridades del TSE, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) y el Registro Nacional de las Personas (Renap) expusieron los avances de la coordinación interinstitucional para organizar el proceso electoral en el exterior.

El TSE busca aumentar la participación de migrantes tras la baja afluencia registrada en las elecciones de 2023. (Foto: Organismo Legislativo)

Centros de votación

Por ahora se menciona la proyección de incrementar las sedes de votación de 15 ciudades habilitadas principalmente en Estados Unidos, donde se concentra la mayor cantidad de connacionales.

Antonio Escobedo Zanabria, viceministro de Relaciones Exteriores, informó que una red de 26 consulados en Estados Unidos está disponible para apoyar las actividades del TSE, tanto en jornadas de empadronamiento como en la evaluación de posibles centros de votación.

Sin embargo, será el TSE quien determine qué espacios cumplen con los requisitos de seguridad, accesibilidad y capacidad.

Autoridades coordinan acciones para ampliar los centros de votación de guatemaltecos en Estados Unidos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

"Estamos a la disponibilidad del Tribunal Supremo Electoral, de las acciones que dispongan para apoyar, además de este espacio físico que mencionaba, con la divulgación o el enlace con líderes comunitarios o la comunidad guatemalteca en general", indicó Escobedo.

Además, mencionó que durante 2025 hubo 18 jornadas y, en lo que va de 2026, se han realizado 17 más en consulados y consulados móviles. Hasta el momento, el padrón electoral en Estados Unidos registra actualmente 93 mil 685 ciudadanos inscritos, según datos del TSE compartidos durante la sesión.

No obstante, Escobedo Zanabria indicó que uno de los principales desafíos sigue siendo aumentar la participación electoral. En los comicios de 2023, de aproximadamente 90 mil ciudadanos empadronados en Estados Unidos, únicamente cerca de mil 500 emitieron su voto en la primera vuelta.

Uso de pasaporte

Para superar estas limitaciones, Giselle Carolina Santa Cruz, representante del TSE señaló que se han impulsado cambios como la autorización del uso del pasaporte para votar en el extranjero y la creación de un sistema de control de votantes que permitiría a los guatemaltecos emitir su sufragio en cualquier centro habilitado dentro de Estados Unidos, aun cuando se hayan empadronado en otra ciudad.

"Con las reformas que se hace en marzo de este año se podrá votar con pasaporte eso previendo que aumente esa capacidad de poder y de participar. Anteriormente sólo se podía votar con DPI y eso impedía mucho que las ciudadanos pudieran hacerlo porque en Estados Unidos el DPI es un documento que no es útil", indicó Santa Cruz

TSE promueve uso de pasaporte para poder votar en Estados Unidos#elecciones2027 #Congreso pic.twitter.com/RFdDZZNkQs — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 10, 2026

Además, el TSE analiza nuevas modalidades de votación, entre ellas el voto electrónico presencial y a distancia, aunque su implementación dependerá de estudios técnicos, medidas de seguridad informática y de las decisiones que se adopten en la convocatoria electoral de 2027.

Sin embargo, el TSE explicó que algunos connacionales han mostrado temor de compartir su información debido al contexto migratorio actual en Estados Unidos y junto con Renap se analizan mecanismos que generen mayor confianza.

El uso del pasaporte como documento de identificación busca facilitar el voto de los guatemaltecos en el extranjero. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Respecto al presupuesto para la organización del voto en el extranjero, las autoridades mencionaron que en las elecciones de 2023 la Junta Electoral de Voto en el Extranjero ejecutó entre Q25 y Q30 millones. Para 2027, el monto aún deberá definirse de acuerdo con la cantidad de centros de votación y la logística que se requiera.

La Comisión de Asuntos Electorales también revisa una iniciativa que busca automatizar el empadronamiento de guatemaltecos en el extranjero, la iniciativa 6588 conocida por el pleno desde octubre de 2025.