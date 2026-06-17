TOP 5: los bancos con los mayores activos de Guatemala

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El sistema bancario guatemalteco constituye uno de los sectores productivos del país que ha mantenido una sólida posición en las últimas dos décadas. A la fecha, sus activos en conjunto ascienden a Q661,199 millones, equivalentes a unos US$86,771 millones.

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El Fondo Monetario Internacional, en su Declaración final sobre la misión de la Consulta del Artículo IV, presentada el 8 de junio pasado, declaró al referirse al sistema bancario, que éste "sigue mostrando solidez, con amplios niveles de capital y liquidez y elevados niveles de rentabilidad".

La entidad financiera internacional agregó que es importante adoptar "las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para mejorar la transparencia y la comparabilidad financiera", así como integrar modelos de provisiones por pérdidas esperadas para reforzar la "resiliencia sistémica". Dichos cambios, se indicó, deberán ir "acompañados de un fortalecimiento de la capacidad de supervisión, reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros de 2002 y la continuidad de las inversiones destinadas a reforzar la resiliencia en materia de ciberseguridad".

El FMI también hizo referencia a la reciente aprobación de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El informe final de la institución la calificó como "un paso fundamental para reforzar la integridad financiera". Según planteó el documento, la normativa está plenamente alineada con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aunque debe ser seguida de una rápida aprobación y aplicación del reglamento correspondiente, lo que situaría al país en una posición favorable de cara a la evaluación mutua del GAFILAT en 2027.

Salud robusta

Erhard Schafer, Director Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), señaló que la visión de la banca nacional es de plena certeza y optimismo ya que el sistema bancario nacional goza de una salud robusta, caracterizada por niveles óptimos de liquidez inmediata (en torno al 18%), una sólida adecuación de capital y una gestión prudente del riesgo.

Schafer agregó que dicha estabilidad es el reflejo de una banca resiliente que actúa como el principal pilar de la confianza macroeconómica del país.

Desde esta perspectiva, la ABG apuesta a que la banca guatemalteca cuenta con "el músculo financiero y la solvencia necesarios para canalizar el ahorro hacia el crédito productivo". Esta afirmación tiene como base una cartera crediticia que crece a tasas superiores al 12% anual liderada por el sector empresarial, por lo que "el sistema financiero tiene la capacidad instalada para respaldar una mayor demanda interna y apalancar los planes de expansión del sector privado".

José Estuardo Córdoba, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG) coincide con la ABG en que el sistema bancario guatemalteco mantiene una posición sólida, caracterizada por adecuados niveles de capitalización, liquidez y solvencia, así como por una supervisión prudencial robusta. Según indicó, esta fortaleza ha facilitado que el sistema preserve la confianza de depositantes e inversionistas y que la banca demuestre su capacidad para adaptarse a cambios regulatorios, tecnológicos y de mercado sin comprometer su estabilidad.

El ejecutivo bancario resaltó que el sistema financiero guatemalteco cuenta con espacio para profundizar la intermediación financiera y acompañar mayores niveles de inversión, consumo y actividad productiva. Desde su perspectiva, Guatemala mantiene indicadores de bancarización y profundización financiera inferiores a los observados en otras economías de la región, lo que representa oportunidades de crecimiento. "El reto principal no radica en la capacidad del sistema financiero, sino en que el Estado genere condiciones que impulsen la inversión formal y la certeza jurídica; así como el desarrollo en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, entre otros", afirmó.

Solvencia y rentabilidad crecientes

Cabe resaltar que los datos del más reciente boletín informativo de la Superintendencia de Bancos de Guatemala confirman que el sistema bancario tiene una salud financiera envidiable. Por ejemplo, el Índice de Adecuación de Capital se situó en 15.8%, un nivel significativamente superior al 10.0% requerido por la ley, lo que deja ver un excedente de capital que es capaz de absorber riesgos eventuales. En adición, esa fortaleza se complementa con una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) del 17.9%, lo que demuestra la eficiencia operativa de las instituciones.

Otro indicador importante en la gestión bancaria como es la calidad de la cartera de créditos, también se convierte en una fortaleza. La morosidad de apenas 2.2% y una cobertura de provisiones del 133.8%, solo significa que los bancos poseen reservas que exceden el valor de sus créditos vencidos, lo que asegura un riesgo crediticio bajo control.

Los principales activos y pasivos del sistema están en aumento constante; con un total de bienes que suman Q661,199.1 millones a abril de este año y una cartera de créditos neta que alcanzó los Q373,310.2 millones, el crecimiento interanual fue del 6.9%. Como reflejo de ese crecimiento, entre enero y abril de este año, el sistema generó una utilidad neta de Q3,506.3 millones.

Mayor digitalización e interconexión

Para el Director Ejecutivo de la ABG, la banca nacional va de mejora en mejora y se encamina hacia la aceleración de la transformación digital, las finanzas sostenibles y la inclusión financiera. Según Schafer, se espera una banca cada vez más tecnológica, adaptativa y resiliente, que masifique los canales digitales y fortalezca la ciberseguridad, consolidando a su vez criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus políticas de financiamiento para el desarrollo del país.

Córdoba, por su parte, concuerda con Schafer en cuanto a la mayor digitalización, innovación tecnológica e integración de nuevos actores y modelos de negocio, como podría ser el desarrollo del Mercado de Valores. De igual manera, sostiene que la banca continuará evolucionando hacia servicios más ágiles, accesibles y personalizados, apoyándose en herramientas digitales. Paralelamente, se fortalecerán los estándares de ciberseguridad y cumplimiento regulatorio.

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