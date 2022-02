La historia de la icónica foto de una mujer ucraniana con el rostro ensangrentado

Una mujer cuya imagen se ha convertido en uno de los rostros de la guerra en Ucrania ha hablado de su calvario, diciendo que tiene "suerte de estar viva".

La foto de la profesora Olena Kurilo con la cabeza vendada y el rostro ensangrentado se ha convertido en sinónimo del horror de la crisis tras la invasión rusa de Ucrania. La mujer de 52 años sobrevivió a un bombardeo de las fuerzas rusas en Kharkiv, en el este de Ucrania, pero su casa quedó completamente destruida.

Kurilo, cuya imagen ha aparecido en varias portadas de periódicos, dijo a Sky News que tuvo "mucha suerte" de haber sobrevivido. La imagen de Kurilo se encontraba entre las imágenes dramáticas y las secuencias de video que surgieron de Ucrania el primer día después de la invasión de Rusia.

Ha dicho que tuvo “mucha suerte” y que debe tener un “ángel de la guarda”. Kurilo, se ha convertido en una imagen clave del primer día de la invasión rusa, estaba entre las 20 personas heridas por fragmentos de vidrio que salieron volando tras una explosión en la ciudad de Chuguiv, en el este de Ucrania. “Nunca, bajo ninguna condición, me someteré a Putin. Es mejor morir”, dijo la maestra con el rostro cubierto de vendajes.

"Solo logré pensar en ese segundo 'Dios mío, no estoy listo para morir'", dijo Kurilo. “Estaba en estado de shock, no sentí dolor”. Ella dijo que “nunca pensó” que tal ataque vendría, pero ahora que sucedió, no estaba de humor para rendirse. “Haré todo lo que pueda por Ucrania, tanto como pueda”, sentenció.