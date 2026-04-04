Caen cinco presuntos distribuidores de droga en varios operativos

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Las acciones policiales forman parte del combate al narcomenudeo.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de cinco personas señaladas por posesión de drogas, en el marco de operativos realizados en distintos puntos del país.

En la zona 3 de San José Pinula fueron detenidos Mayra "N", de 44 años, Jeremías "N", de 19, y Marvin "N", de 18.

A estas personas se les incautó 22 blísteres que contenían 15 cápsulas de crack cada uno, además de 48 bolsas con marihuana y 37 contenedores plásticos con cocaína.

Las autoridades también incautaron 885 quetzales en efectivo, presuntamente producto de la venta de ilícitos.

Mayra “N”, de 44 años, Jeremías “N” de 19 años y Marvin “N” de 18, fueron capturados en la zona 3 de San José Pinula, les decomisaron 22 blísteres con 15 cápsulas de crack cada uno, 48 bolsas con marihuana, 37 contenedores plásticos con cocaína, Q885 de la venta de droga. pic.twitter.com/o3uqo3cyd3 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 4, 2026

En otro operativo, llevado a cabo en un expendio de bebidas alcohólicas ubicado en la aldea Puerta de Golpe, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) capturaron a Lorenzo "N", de 23 años.

Según la PNC, al detenido se le incautó una bolsa con 22 "colmillos" que contenían cocaína.

Asimismo, en la zona 7 de San Miguel Petapa, investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE) capturaron a Ángel "N", de 21 años, a quien se le localizó aproximadamente tres libras de marihuana.

La institución policial indicó que estos operativos forman parte de las acciones estratégicas para reducir la distribución y comercialización de drogas a nivel local.