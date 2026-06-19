Nuera de víctima mortal del accidente en la San Juan relata sus últimos momentos

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Gabriela Dávila, visitó horas antes a su suegra Olga Chávez, quien fue la víctima mortal del accidente en la calzada San Juan.

Olga Lucrecia Chávez, de 60 años, falleció luego de ser víctima de un múltiple accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles 17 de junio, en la calzada San Juan y 23 avenida de la zona 7 capitalina.

Su nuera, Gabriela Dávila, quien es hermana del exdiputado Aldo Dávila, relató los últimos momentos en los que convivió junto a Olga Chávez, horas antes de que ocurriera la tragedia.

Gabriela Dávila comentó que, "ella (Olga Chávez) vivía en la zona 5 y ayer (miércoles) fui a su casa con mi hijo de 10 años, ya que éramos muy apegados a ella a pesar de que el papá del nene falleció hace cuatro años por un tumor en la cabeza y nunca dejé de ser su nuera y ella como mi mamá", detalló.

"Entonces almorzamos, pero en ningún momento me dijo que iba a salir; me despedí de ella y le dije que cualquier cosa me avisara, porque si todavía andaba cerca nos tomábamos nuestro café de la tarde", agregó la familiar.

Olga Chávez falleció debido al múltiple accidente de tránsito ocurrido en la calzada San Juan. (Foto: Redes sociales)

Ocurre la tragedia

Aproximadamente una hora después de que Gabriela Dávila saliera de la casa de Olga Chávez recibió una llamada, "llegué a zona 18, donde vivo, cuando me llama mi hermano menor y me dice que 'mami Lucky' tuvo un accidente y no me lo podía creer, me comuniqué con el Hospital General San Juan de Dios y con el Hospital Roosevelt para que pudieran brindar información si ingresaba alguna persona con los datos y características de ella (Olga Chávez)".

Minutos después "me llamaron del Hospital Roosevelt y me dijeron que ingresó una persona muy grave por haber sufrido un accidente, pero no llevaba sus documentos, entonces me consultaron de qué manera se encontraba vestida la víctima", explicó la nuera.

Dávila decidió llamar a la hermana de Chávez para confirmar cómo iba vestida, "y me dice que con pantalón azul, blusa tigreada y tenis, entonces llamé de nuevo al Roosevelt y me dijeron que sí era ella. Fui al hospital y me dijeron que tenía un trauma craneoencefálico a raíz del accidente", expuso.

Además, le informaron que tenía hemorragia y que había sufrido un paro cardiaco, "lograron regresarla, pero me indicaron que era muy difícil que sobreviviera. A las 6:55 p.m. me confirmaron que falleció luego de sufrir otro paro cardiaco", precisó Dávila.

Gabriela comentó que su suegra había salido a pagar el arrendamiento mensual de la casa donde vivía, por lo que se dirigía a realizar el respectivo pago cuando fue embestida por el automóvil que era conducido por Heidi Julia Rottmann Rodríguez, de 23 años.

Accidente deja un automóvil empotrado en la calzada San Juan y 23 avenida, zona 7.



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La denuncia

Gabriela Dávila colocó una denuncia contra Heidi Rottmann ante el Ministerio Público (MP) por el fallecimiento de su suegra tras el accidente provocado por la señalada.

Heidi Rottman se encontraba detenida, pero el Juzgado Cuarto de Instancia Penal le dio una medida sustitutiva y arresto domiciliario, porque "no escucharon a ningún afectado, solo a la conductora", mencionó Dávila.

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"Yo como su nuera, vengo a apersonarme y a denunciar a esta mujer (Heidi Rottman), porque no se nos hizo justo que la mandaran a descansar a su casa cuando Olga Lucrecia está siendo velada en estos momentos", puntualizó.

Gabriela Dávila, quien es nuera de Olga Chávez (víctima mortal del accidente en la San Juan) y hermana de Aldo Dávila, colocó una denuncia contra la conductora que habría ocasionado la múltiple colisión que acabó en tragedia.



: José Pos / Nuestro Diario https://t.co/Rn9mZ95t4a pic.twitter.com/xfcEabjVgS — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 19, 2026

*Con información de José Pos / Colaborador