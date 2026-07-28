Veteranos militares realizan manifestación en el Centro Histórico

Las autoridades dieron a conocer las rutas alternas ante las complicaciones de tránsito en la zona 1 capitalina.
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Una manifestación se realiza este martes 28 de julio en el Centro Histórico de la ciudad capital.
Se trata de patrulleros de la Autodefensa Civil y veteranos militares que se han llegado en buses y se prevé que hagan recorridos desde el Palacio Nacional de la Cultura, hacia la Casa Presidencial y el Congreso de la República.
Rutas alternas
Esto afectará el tránsito en la zona 1, por lo que se recomienda tener precaución al conducir y evitar circular por dichos sectores.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, señaló que se pueden utilizar como vías alternas estas rutas: avenida Elena, calle Martí, bulevar La Asunción y el puente Olímpico.