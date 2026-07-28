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Veteranos militares realizan manifestación en el Centro Histórico

  • Por Geber Osorio
28 de julio de 2026, 10:32
Ciudad de Guatemala
Los manifestantes llegaron en buses al Centro Histórico esta mañana. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Los manifestantes llegaron en buses al Centro Histórico esta mañana. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Las autoridades dieron a conocer las rutas alternas ante las complicaciones de tránsito en la zona 1 capitalina.

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Una manifestación se realiza este martes 28 de julio en el Centro Histórico de la ciudad capital.

Se trata de patrulleros de la Autodefensa Civil y veteranos militares que se han llegado en buses y se prevé que hagan recorridos desde el Palacio Nacional de la Cultura, hacia la Casa Presidencial y el Congreso de la República.

Los manifestantes arribaron a la zona 1 por medio de varios buses. (Foto vía: Amílcar Montejo)
Los manifestantes arribaron a la zona 1 por medio de varios buses. (Foto vía: Amílcar Montejo)

Rutas alternas

Esto afectará el tránsito en la zona 1, por lo que se recomienda tener precaución al conducir y evitar circular por dichos sectores.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, señaló que se pueden utilizar como vías alternas estas rutas: avenida Elena, calle Martí, bulevar La Asunción y el puente Olímpico.

Los manifestantes se han concentrado en un inicio en el Palacio Nacional. (Foto vía: Amílcar Montejo)
Los manifestantes se han concentrado en un inicio en el Palacio Nacional. (Foto vía: Amílcar Montejo)

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