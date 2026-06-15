Arévalo dice que viaje de jefes de Gobernación y MP a EE. UU. es “un enorme mensaje”

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Gobernante señala que también se retoma la coordinación "al más alto nivel".

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La visita del ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda y de Gabriel García Luna, fiscal general, a Estados Unidos constituye "un enorme mensaje" y refleja el restablecimiento de la coordinación bilateral en materia de seguridad al más alto nivel, de acuerdo con el presidente Bernardo Arévalo.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario destacó que el viaje de ambos funcionarios representa un cambio significativo respecto a años anteriores.

Según explicó, durante mucho tiempo las autoridades del Ministerio Público (MP) enfrentaron limitaciones para mantener una relación de trabajo con las autoridades estadounidenses, lo que dificultaba los esfuerzos de coordinación en temas de seguridad y justicia.

El reciente cambio en el MP ayudo a mejorar la coordinación con el Ministerio de Gobernación. (Foto: Archivo / Soy502)

Destacó que además de las restricciones en la relación con Estados Unidos, existía una falta de articulación entre el MP y el Ministerio de Gobernación.

En ese sentido, indicó que la imposibilidad de coordinar esfuerzos entre ambas instituciones afectaba las acciones de persecución penal, la contención del crimen y la atención de las necesidades de seguridad de la población.

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"Evidentemente lo que esa visita ha señalado es que la coordinación con los Estados Unidos se retoma al más alto nivel", afirmó el gobernante.

Agregó que "al mismo tiempo también corresponde a la coordinación que tiene que existir entre las fuerzas de seguridad y el MP para poder enfrentar mucho más efectivamente a la delincuencia en general y al crimen organizado en particular".

De acuerdo con Arévalo, la agenda de la visita incluyó la revisión de temas de seguridad considerados prioritarios por ambos países, entre ellos el combate al narcotráfico, el enfrentamiento de traficantes y la lucha contra el trasiego de personas.

El presidente sostuvo que estos asuntos forman parte de los principales ejes de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El Ministerio de Gobernación coordina su trabajo con el Ministerio Público. (Foto: Archivo / Soy502)

Como ejemplo de esa cooperación, el mandatario recordó que Guatemala ha concretado 27 extradiciones en lo que va de 2026, la mayoría relacionadas con personas requeridas por delitos vinculados al tráfico de drogas y otras por casos asociados al de personas.

Según indicó, estos resultados son una muestra del trabajo conjunto que mantienen ambos países en el ámbito de la seguridad.

El gobernante expresó que, como resultado de la visita de las autoridades guatemaltecas a Estados Unidos, se espera un incremento en la eficacia interna mediante la puesta en marcha de nuevos procesos de coordinación entre las instituciones responsables de ejecutar la política criminal.

Asimismo, el jefe del Organismo Ejecutivo dijo que se espera "un fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad".