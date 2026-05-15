Destituyen a Fernando Castro, viceministro encargado del Área Energética

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Por el momento, se desconoce quién ocupará el cargo de viceministro encargado del área energética en el MEM.

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Fernando Castro Martínez, viceministro encargado del Área Energética del Ministerio de Energía y Minas (MEM), confirmó que fue destituido este viernes 15 de mayo, luego de permanecer poco más de un año en el cargo.

Castro Martínez había asumido en el Viceministerio el 19 de abril de 2025 y durante su gestión estuvo al frente de temas vinculados al sistema energético nacional y la planificación del sector eléctrico.

Tras confirmar su salida, el funcionario emitió un mensaje en el que destacó su trayectoria profesional dentro del sector energético guatemalteco.

"Me voy con la frente en alto a casi 40 años de estar en el sector con una trayectoria que deja huella en Guatemala", declaró Castro Martínez.

Castro Martínez confirmó su destitución. (Foto: MEM / Soy502)

El ahora exviceministro es ingeniero electricista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y posee una maestría en Energías Renovables.

Además, realizó estudios en Japón relacionados con optimización de sistemas de transición, en Estados Unidos sobre planeación de sistemas de generación y un curso superior de negocio de distribución en Ávila, España.

En el ámbito profesional, acumuló 21 años de experiencia en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y laboró durante nueve años en Unión Fenosa.

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También participó como consultor en proyectos de sistemas eléctricos en Guatemala y otros países de Latinoamérica.

Dentro de sus cargos técnicos y de representación figuró como miembro de la Comisión de Interconexión Guatemala-México, la Comisión de Planificación INDE-EEGSA y de la Comisión de Planificación Integrada El Salvador-Guatemala.

Hasta el momento, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la destitución de Castro Martínez, ni ha informado quién asumirá el cargo de viceministro encargado del Área Energética.