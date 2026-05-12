MEM asegura que estaciones se preparan para despachar la gasolina E10

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Según el MEM, las estaciones de servicio hacen mantenimiento a sus instalaciones para comenzar con la distribución de la gasolina E10.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aseguró que la entrada en vigencia de la comercialización de la gasolina E10 continúa prevista para el próximo 30 de junio y que los expendedores de combustibles aceleran los trabajos de mantenimiento y adecuación para estar preparados.

El viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos, Erwin Barrios, afirmó que desde hace más de un año las autoridades mantienen reuniones con toda la cadena de suministro para coordinar la implementación de la nueva mezcla de combustibles.

"Tenemos más de un año de estar conversando con toda la cadena de suministro y hemos tenido muy buenos resultados, todos están involucrados, trabajando, preparándose para el 30 de junio", indicó el funcionario.

Reconoció que algunos expendedores todavía tienen dudas y no han concluido los trabajos necesarios para adaptarse al despacho de gasolina E10, sin embargo, aseguró que existe optimismo dentro del MEM respecto a que las estaciones estarán listas en el plazo previsto.

El MEM señala que los distribuidores trabajan para estar listos para la implementación de la gasolina E10 en el país. (Foto: Archivo / Soy502)

Según explicó el viceministro, varias gasolineras se encuentran contratando servicios especializados de mantenimiento y limpieza de tanques para cumplir con los protocolos requeridos antes de iniciar la distribución del combustible mezclado con etanol.

"Se están esforzando por contratar los servicios de empresas de mantenimiento para estar preparados en la fecha indicada", afirmó el funcionario.

Recordó que la implementación de la gasolina E10 es un proceso anunciado desde hace más de dos años y medio, aunque distintos factores retrasaron su aplicación.

"Los señores distribuidores de gasolina, los gasolineros, hace mucho rato que saben lo que tienen que hacer", expresó Barrios.

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También señaló que la normativa vigente de la Ley de Hidrocarburos ya establece procedimientos obligatorios de limpieza y mantenimiento de tanques, por lo que las estaciones que se encuentran en cumplimiento no deberían enfrentar inconvenientes para despachar gasolina E10.

"Si alguien tiene su tanque en norma, no tiene ningún problema para la gasolina E10", explicó el representante del MEM.

De acuerdo con Barrios, uno de los principales retos identificados actualmente es la disponibilidad de empresas dedicadas a la limpieza de tanques, debido a que muchos operadores dejaron las adecuaciones para las últimas semanas previas a la fecha límite.

La limpieza de tanques forma parte de los trabajos previos de las estaciones de servicio para comenzar la comercialización de la gasolina E10. (Foto: Archivo / Soy502)

"Han manifestado que lo que hace falta son empresas de limpieza porque pues somos guatemaltecos y al final dejamos un poquito las cosas para tarde", comentó el viceministro.

Pese a ello, el MEM sostiene que el tiempo restante es suficiente para completar los trabajos pendientes y cumplir con el cronograma establecido para el inicio de la comercialización del combustible E10.

"Hay tiempo suficiente, según las matemáticas, la aritmética que hemos hecho, para que todos estén en tiempo, el 30 de junio disponibles para despachar la gasolina E10", concluyó el funcionario.