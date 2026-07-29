VIDEO: conductor se roba el emblema de un auto estacionado en zona 15

Una cámara ubicada en el sector captó el momento del robo.
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Un robó ocurrido en Vista Hermosa II, zona 15, quedó registrado en una cámara de seguridad.
Según las imágenes, un motorista se acerca a una camioneta roja estacionada sobre la calle.
En ese momento, saca su teléfono y comienza a "enviar mensajes", con el fin de disimular, pues otros autos pasaban por el sector.
Al verificar que nadie lo observaba, guarda su teléfono, arranca el emblema del auto y huye del lugar.
El hurto de emblemas vehiculares alimenta mercados negros locales.
Esta modalidad delictiva es común en diversas zonas de la capital, donde los sujetos fingen usar dispositivos móviles para pasar desapercibidos antes de actuar, una táctica que les permite seleccionar a sus víctimas con calma.