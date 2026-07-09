VIDEO: Conductores impactan en plena ruta, dos niños terminan sobre el asfalto

Una mujer, con dos menores, viró sin notar que un motorista venía cerca.
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Un accidente que pudo terminar en tragedia quedó registrado en Baja Verapaz. Una cámara ubicada en el sector captó el momento en que dos motos chocaron.
Según las imágenes, una mujer conducía una motocicleta con dos menores y otra mujer como acompañantes, cuando decidió girar hacia su izquierda de forma repentina, sin notar que otra moto venía cerca.
Ambas motos impactaron, dejando a las mujeres y a los dos niños sobre el asfalto.
El otro motorista siguió su camino.
Mira aquí el video:
La Ley de Tránsito prohíbe que más de dos personas viajen en una moto, pero es frecuente observar familias enteras vulnerando esta norma.
La presencia de menores sin protección adecuada aumenta drásticamente el riesgo de mortalidad en percances ocurridos en departamentos como Baja Verapaz.