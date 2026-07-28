El emotivo video de la madre de Claudia Rivas, trabajadora municipal desaparecida

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La joven de 30 años no ha regresado a casa desde el 26 de noviembre del 2025.

Claudia Pamela Rivas, quien ocupaba el cargo de Directora Financiera en la Municipalidad De Huité, Zacapa, desapareció hace 8 meses.

Desde entonces se creó una Alerta Isabel-Claudina para iniciar con las labores de búsqueda.

Rivas fue vista por última vez en la Colonia Guayacán, Huité, Zacapa. Al momento de desaparecer, vestía una blusa color blanco con el logo de la Municipalidad De Huite, también llevaba puesto un pantalón de tela color negro.

La joven desapareció en Huité, Zacapa. (Foto: Alerta Isabel-Claudina)

Según relató su madre, antes de que se perdiera todo contacto con su hija, Claudia habría llamado a su hermana menor para pedirle que recogiera una compra que había realizado, avisando que no había luz en el municipio de Huité, situación que era frecuente.

Pero, luego de dos días de no tener ninguna información de ella, su familia entró en alerta, ya que Claudia es madre de un niño de 7 años.

Emotivo mensaje

Tras vivir una agonía, la madre de Rivas sigue clamando por ayuda y a través de sus redes sociales publicó un video en donde muestra el último abrazo entre madre e hija, así como un mensaje que dice: "Solo pido que me devuelvan a mi hija por favor. Tengan piedad".

La Agencia Fiscal en Huité, en coordinación con la Fiscalía Regional IV Nororiente, la Fiscalía de Distrito de Zacapa y la Fiscalía de la Mujer, ha efectuado diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en un inmueble del municipio, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

Pero hasta ahora, no se han tenido resultados.