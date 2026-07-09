Fuertes lluvias causan inundaciones en Guatemala (Video)

-

Alta Verapaz e Izabal fueron los departamentos más afectados ante las fuertes lluvias.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), dio a conocer este jueves 9 de julio que desde la noche del pasado miércoles 8 de julio se coordinó una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) debido a que fuertes lluvias inundaron varios sectores de Alta Verapaz e Izabal.

Por medio de redes sociales se logró evidenciar la gravedad de las lluvias ya que las corrientes de agua no cesaban.

Un video muestra que varias personas se encontraban en medio de una crisis nerviosa debido a la fuerza que el agua llevaba y los ponía en riesgo.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), había previsto que para esta semana se mantendría el ambiente cálido sin descartar posibilidades de lluvias con actividad eléctrica durante las tardes y noches.

Según informó la Conred, los puntos más afectados fueron Alta Verapaz y Livingston, Izabal.

Conred coordina la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en los lugares afectados. (Foto: Conred)

Un río se desbordó

Asociado a las lluvias registradas recientemente, el Insivumeh emitió el boletín hidrológico, en el que informa que el río Polochic ha incrementado su nivel y actualmente se encuentra por encima del nivel de alerta.

De acuerdo con el reporte, el nivel de alerta del río es de 2.50 metros; sin embargo, el nivel observado alcanzó los 2.78 metros y mantiene una tendencia al incrementar.

Las autoridades recomiendan precaución ante estos sucesos, además de pertenecer en zonas seguras mientras continúan las fuertes lluvias.