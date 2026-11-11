Caso Paraninfo Usac: Tribunal absuelve a estudiantes por el delito de usurpación

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Dos estudiantes universitarios quedaron absueltos de responsabilidad penal en el caso de la toma del Paraninfo de la Usac.

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El Tribunal Noveno de Sentencia resolvió absolver a los estudiantes Sergio Morataya y Heizel Morales acusados por la toma del Paraninfo Universitario, ocurrida en el 2022.

El Ministerio Público (MP) había pedido una pena de prisión de seis años para ambos estudiantes por el delito de usurpación agravada. Sin embargo, el tribunal decidió desligarlos de la responsabilidad penal.

En su parte resolutiva, la judicatura en mención consideró que tanto Morataya como Morales no cometieron algún ilícito durante las protestas realizadas durante las protestas por la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC), en el 2022.

Artefactos explosivos

El MP, durante la presentación de su investigación, indicó que dentro del Paraninfo ubicaron botellas de vidirio que podrían haber sido utilizadas como bombas caseras.

En este sentido, la jueza Sonia Villatoro, integrante del Tribunal Noveno, determinó que el informe presentado por la Unidad de Explosivos de la Policía Nacional Civil (PNC), no se pudo acreditar que los recipientes de vidrio encontrados en las instalaciones del Paraninfo, puedan constituir un artefacto explosivo.

Durante su exposición, la jueza pidió a las autoridades universitarias y a sus estudiantes proteger las instalaciones del Paraninfo Universitario, ya que se trata de un inmueble considerado Patrominio Cultural de la Nación.

Señaló que, pese a que los estudiantes tienen derecho hasta de una desobediencia civil, esta "implica que debe de ser de una forma pacífica, sin violencia, y aunado sin perjuicio y a todo contra el patrimonio cultural". Además, pidió a los jóvenes no abusar de su calidad de estudiantes de la Usac.

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal absolvió a los estudiantes Sergio Morataya y Heizel Morales por el delito de usurpación en el caso de la toma del Paraninfo Universitario en las protestas del 2022 por la elección del rector Walter Mazariegos. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/LAbUv0NghJ — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 11, 2026

La toma del Paraninfo

La toma de las instalaciones del Paraninfo Universitario, ubicado en la 2ª. avenida entre 12 y 13 calles de la zona 1, ocurrió entre 2022 y 2023, durante las jornadas de protesta por la elección, en su primer período, del rector de la Usac, Walter Mazariegos.

La captura de los estudiantes Morataya y Morales ocurrió en diciembre de 2023, durante un operativo dirigido por el Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. Durante el proceso el ente investigador señaló a los acusados por el delito de usurpación agravada.

El fallo a favor de los estudiantes Morataya y Morales por el caso de la toma del Paraninfo Universitario fue leído por la jueza Sonia Villatoro del Tribunal Noveno de Sentencia Penal. (Foto: Wilder López/Soy502)

El pasado 3 de noviembre, el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, a cargo de la jueza Judith Secaida, decretó el cierre del caso a favor de los estudiantes.

Sin embargo, ante una apelación presentada por el MP y la Usac, la Sala Tercera de Apelaciones, presidida por el magistrado Alejandro Prado, determinó enviar a juicio a los dos estudiantes por la toma de las instalaciones del Paraninfo Universitario, ubicado en la zona 1.

De allí, el caso fue conocido por el Tribunal Noveno de Sentencia y este 11 de noviembre de 2026 decidió absolver de toda responsabilidad penal a los estudiantes acusados por la toma de las instalaciones del Paraninfo Universitario.