Tránsito lento: fuerte colisión deja dos heridos en carretera a El Salvador

En el lugar se ha generado congestionamiento debido a la obstrucción de carriles.
OTRAS NOTICIAS: El poder que mantendría Walter Mazariegos en la postuladora de CGC y otras entidades
Un fuerte accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este lunes 20 de julio en el kilómetro 27.5 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción de Fraijanes.
En el percance vial se vio involucrado un picop que colisionó a un costado de un tráiler que quedó cruzado en la carretera.
Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial, según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, quien regula la circulación vehicular, la cual se encuentra afectada.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) también colabora con el tránsito en el sector e indicó que, los carriles hacia la ciudad capital están obstruidos y solamente se mantiene el paso por un costado.
Mientras que, la Policía Nacional Civil (PNC) atiende la emergencia y realizada las diligencias de ley, por lo que se recomienda conducir con precaución en el sector.