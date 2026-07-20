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Tránsito lento: fuerte colisión deja dos heridos en carretera a El Salvador

  • Por Geber Osorio
20 de julio de 2026, 06:23
El tránsito está siendo afectado esta mañana en carretera a El Salvador. (Foto: Captura de video)

El tránsito está siendo afectado esta mañana en carretera a El Salvador. (Foto: Captura de video)

En el lugar se ha generado congestionamiento debido a la obstrucción de carriles.

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Un fuerte accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este lunes 20 de julio en el kilómetro 27.5 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción de Fraijanes.

En el percance vial se vio involucrado un picop que colisionó a un costado de un tráiler que quedó cruzado en la carretera.

Dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial, según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad, quien regula la circulación vehicular, la cual se encuentra afectada.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) también colabora con el tránsito en el sector e indicó que, los carriles hacia la ciudad capital están obstruidos y solamente se mantiene el paso por un costado. 

Mientras que, la Policía Nacional Civil (PNC) atiende la emergencia y realizada las diligencias de ley, por lo que se recomienda conducir con precaución en el sector.

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