Posponen audiencia de extradición de los Morales Guerra, hermanos de alcalde petenero

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Debido a que está pendiente resolver una acción de inconstitucionalidad, se suspendió la audiencia de extradición de Ronald y Héctor Morales Guerra, hermanos del alcalde de Dolores, Petén.

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La audiencia de extradición de Ronald Alexis y Héctor Rubén Morales Guerra, hermanos del alcalde de Dolores, Petén, fue suspendida por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal debido a que está pendiente de resolver una acción de inconstitucionalidad planteada contra el proceso.

Además, existe una recusación contra los miembros del tribunal, planteada por la defensa de los hermanos, por dudas de imparcialidad, misma que fue declarada con lugar.

La Sala Primera de Corte de Apelaciones decidirá si el proceso seguirá siendo conocido por el Tribunal Quinto, o se traslada al Tribunal Tercero, ambos órganos jurisdiccionales que conocen procesos de extradición.

El Tribunal Quinto resolvió con lugar una recusación planteada en su contra por la defensa de los hermanos Ronald Alexis y Héctor Rubén Morales Guerra en proceso de extradición. (Foto: Cristobal Veliz/Soy502)

Son hermanos

Ronald Alexis y Héctor Rubén son hermanos del alcalde Francisco Morales y de Ottoniel Obediel Morales Guerra, quien ya aceptó ser extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.

Los tres hermanos Morales Guerra son reclamados por supuesto tráfico de drogas por la Corte del Distrito Este de Texas.

Sobre la captura

Según información del Ministerio Público (MP) la captura de los hermanos Morales Guerra se dio el pasado 20 de febrero en Petén.

Junto a Ronald Alexis y Héctor Rubén, también fue aprehendido Ottoniel Obeniel quien el pasado 29 de abril aceptó ser extraditado.

A los hermanos Morales Guerra se les señala de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína con la intención de importarla a los Estados Unidos, con operaciones en el centro, sur y norte del continente de 2006 a 2024.