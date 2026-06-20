¡No los reclaman! Miles de millones de euros están abandonados en bancos de Alemania

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Los cálculos establecen que se encontrarían de 4,000 a 9,000 millones de euros sin ser reclamados en cuentas bancarias abandonadas.

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Más de 4,000 millones de euros se encuentran en cuentas bancarias abandonadas en Alemania, los cuales no son reclamados por los herederos de los titulares fallecidos.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Investigación de Alemania, elaborado en 2021, estimaba que hasta 4,200 millones de euros están en el olvido, pero incluso hay otros cálculos que elevan la cifra hasta los 9,000 millones de euros.

En ese país, las cuentas inactivas no pasan a ser propiedad de los bancos ni se entregan al Estado, ya que su titularidad nunca caduca.

El actual Gobierno de Alemania, encabezado por el canciller Friedrich Merz, ha presentado un proyecto de ley para establecer un registro central en línea, de acceso público, donde los herederos puedan consultar información.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha aprobado ninguna nueva normativa al respecto.

Millones de euros de olvidados en cuentas bancarias alemanas



En las cuentas bancarias de Alemania permanecen miles de millones de euros sin reclamar. Las estimaciones oscilan entre los 4.000 y los 9.000 millones. A diferencia de otros países, ni los bancos ni el Estado pueden… pic.twitter.com/2reCaFqBXF — DW Español (@dw_espanol) June 19, 2026

Encuesta

Una encuesta reciente, encargada por la organización benéfica Aldeas Infantiles SOS, revela que el 86% de la población ha indicado que los activos bancarios olvidados se destinen a un fondo para proyectos sociales tras transcurrir un plazo razonable.

Un 8% opina que deberían pasar a manos del Gobierno y solamente el 2% considera que deberían ser conservados por los bancos.

*Con información de DW