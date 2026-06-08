¡Fuertes lluvias! Alerta en Guatemala y Centroamérica por depresión tropical

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Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas podrían extenderse por varios días.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) señaló que una extensa baja presión frente al Pacífico centroamericano puede formarse mientras se dirige al norte, con riesgo de provocar aguaceros torrenciales y tormentas eléctricas durante varios días en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador.

La depresión tropical podría impactar toda la región con lluvias torrenciales y oleaje elevado.

El fenómeno mantiene bajo vigilancia a comunidades costeras y zonas cercanas a ríos y quebradas, donde el riesgo de crecidas e inundaciones repentinas se ha incrementado.

El sistema meteorológico, aún en etapa de desarrollo, ha intensificado las lluvias y tormentas eléctricas asociadas.

Lluvias y actividad eléctrica

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), actualmente se presenta abundante nubosidad en las regiones del sur al centro del país, con lloviznas fuertes en la ciudad capital.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMAGEN SATELITAL

08 de junio de 2026. 07:40 Hrs.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV pic.twitter.com/TVy3a3vGvL — INSIVUMEH (@insivumehgt) June 8, 2026

Los acumulados de lluvia más altos de las últimas 24 horas se registran en Esquipulas, Puerto Barrios, Retalhuleu, Huehuetenango y Flores, Petén.

El sistema de baja presión provocará lluvias intermitentes y posible actividad eléctrica en las regiones el sur del país.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Bocacosta, sur de Occidente, sur de Valles de Oriente y Altiplano Central.

La vigilancia climática se mantendrá activa durante los próximos días, con actualizaciones periódicas sobre la evolución del fenómeno.