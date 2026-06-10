Alianza municipal entre Suecia y Guatemala impulsa la participación juvenil

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Más de seis mil jóvenes capitalinos se han integrado a las actividades municipales durante el último año y medio.

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La participación de las nuevas generaciones en la toma de decisiones y la creación de espacios más inclusivos son algunos de los objetivos que unen a la Municipalidad de Guatemala y la Municipalidad de Lessebo, Suecia, dentro de una alianza de cooperación internacional enfocada en fortalecer el trabajo local y la igualdad de género.

Durante su visita al país, Angélica Karlsson, primera vicepresidenta del Comité Ejecutivo Municipal de Lessebo, indicó que el intercambio entre ambas municipales ha permitido conocer diferentes realidades sociales y compartir herramientas para fomentar una mayor participación de mujeres, hombres, niñas y niños dentro de sus comunidades.

Guatemala y Suecia fortalecen una alianza municipal enfocada en la participación juvenil en la comunidad. (Foto: MuniGuate)

Según explicó, aunque Guatemala y Suecia poseen contextos culturales y sociales distintos, los desafíos relacionados con la participación ciudadana siguen latentes.

En Suecia existen políticas, reglamentos y estructuras consolidadas en materia de igualdad y participación; sin embargo, uno de sus principales retos continúa siendo despertar el interés de la ciudadanía para involucrarse activamente en las decisiones municipales.

Karlsson resaltó que el aprendizaje con Guatemala ha demostrado la importancia de acercarse a las comunidades y escuchar directamente las necesidades de la población, especialmente de los jóvenes y las mujeres, quienes a lo largo de la historia han tenido menos espacios de representación.

La cooperación entre ambas municipalidades busca crear comunidades más inclusivas y con mayor participación ciudadana. (Foto: MuniGuate)

También mencionó que los cambios más sostenibles surgen desde los gobiernos locales, pues son las municipalidades las instituciones más cercanas a las personas y las que pueden convertir las políticas públicas en acciones concretas.

Además, señaló que la igualdad de género no debe limitarse únicamente a crear oportunidades para las mujeres, sino que también debe involucrar a niños y hombres para transformar la percepción de la sociedad a través del trabajo local con la municipalidades.

Asimismo, resaltó los avances alcanzados en Guatemala durante el año y medio de trabajo y la creación de espacios donde las jóvenes pueden expresar sus opiniones y participar en decisiones que impactan directamente en sus barrios y comunidades.

Autoridades de Suecia y Guatemala coinciden en que escuchar a las nuevas generaciones fortalece la democracia y el desarrollo comunitario. (Foto: MuniGuate)

Jóvenes de espectadores a protagonistas

Uno de los principales resultados de esta alianza ha sido el fortalecimiento del involucramiento juvenil dentro de los proyectos municipales.

A través de la iniciativa Jóvenes en Acción, la Municipalidad de Guatemala ha desarrollado talleres y actividades que buscan que los adolescentes y jóvenes no solo participen como asistentes, sino que también propongan soluciones para las problemáticas de sus comunidades.

Programas como MuniJoven, MuniTec y las Escuelas Taller ofrecen oportunidades educativas y de desarrollo profesional. (Foto: MuniGuate)

María José Samayoa, desde la Municipalidad de Guatemala, mencionó que, como parte de estos programas juveniles, se espera la intervención de cinco parques en el marco de la conmemoración de los 250 años de la Ciudad de Guatemala. En estos espacios, los jóvenes participarán en talleres donde identificarán las necesidades y posibles soluciones de su comunidad.

Estos programas buscan que los espacios públicos respondan a las necesidades reales de quienes los utilizarán, promoviendo lugares seguros de convivencia, recreación y desarrollo comunitario.

Los jóvenes participantes conocen de cerca los servicios municipales y se involucran en la mejora de su ciudad. (Foto: MuniGuate)

Keving Aldana, coordinador del programa, indicó que el alcance del proyecto superó las expectativas iniciales, pues en año y medio se logró convivir con cerca de seis mil jóvenes entre 16 y 25 años de diferentes zonas de la capital.

Agregó que el siguiente reto será ampliar la participación y motivar a más adolescentes y jóvenes a acercarse a las 34 alcaldías auxiliares para integrarse a las actividades municipales.

Un espacio para aprender, liderar y servir

Dentro de esta estrategia también se encuentra Comunidad Juvenil, un programa municipal que busca organizar a los jóvenes dentro de sus comunidades mediante actividades formativas, recreativas y de voluntariado.

El proyecto promueve valores cívicos, liderazgo, participación ciudadana y compromiso social, con el objetivo de que los participantes se conviertan en agentes de cambio en sus barrios y colonias, dirigido a jóvenes que buscan desarrollar habilidades personales y crear redes de apoyo.

Programas como MuniJoven, MuniTec y las Escuelas Taller ofrecen oportunidades educativas y de desarrollo profesional. (Foto: MuniGuate)

A través de este programa, los participantes reciben capacitaciones en áreas como primeros auxilios, salud mental, manejo de emociones, liderazgo juvenil, trabajo en equipo y mentoría. También colaboran en jornadas de voluntariado, festivales municipales, ferias del empleo, actividades culturales y eventos comunitarios.

La formación también incluye visitas y experiencias dentro de diferentes servicios municipales, como el Centro AVE, en donde conocen el sistema de atención de emergencias de la ciudad, así como actividades con los Bomberos Municipales y otros espacios de aprendizaje.

El propósito es que los jóvenes conozcan el funcionamiento de su ciudad, se involucren en sus comunidades y comprendan que sus opiniones pueden convertirse en propuestas de mejora.

Más oportunidades

La Municipalidad de Guatemala también ha impulsado otros espacios orientados al desarrollo de la juventud, entre ellos MuniJoven, una iniciativa que ofrece oportunidades de formación, becas, acompañamiento para la búsqueda de empleo y desarrollo de habilidades que faciliten el crecimiento académico y profesional de los jóvenes.

La igualdad de género requiere involucrar a mujeres, hombres, niños y jóvenes en la transformación social. (Foto: MuniGuate)

Asimismo, los programas municipales incluyen espacios de formación técnica y tecnológica como las Escuelas Taller Municipales y MuniTec, donde los jóvenes pueden explorar nuevas habilidades, desarrollar proyectos y fortalecer sus capacidades en áreas innovadoras.

Según Karlsson, este tipo de acciones representan un paso importante porque permiten que la participación ciudadana pase del discurso a la práctica.

Además, escuchar a las nuevas generaciones y permitirles involucrarse en las decisiones locales es fundamental para construir una democracia más sólida.

Comunidad Juvenil brinda formación en liderazgo, voluntariado, salud emocional y trabajo en equipo. (Foto: MuniGuate)

También subrayó que el proceso requiere continuidad y compromiso a largo plazo y considera que el intercambio de experiencias entre municipalidades permite aprender mutuamente y adaptar las buenas prácticas a cada realidad.

Karlsson solicitó al alcalde Ricardo Quiñonez a mantener estos espacios de participación y animó a las niños y jóvenes guatemaltecas a confiar en sus capacidades, expresar sus ideas y asumir un papel activo en la transformación de sus comunidades.