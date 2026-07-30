Amarini Villatoro prevé un duelo muy parejo contra Municipal

El técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, anticipó un duelo parejo frente a Municipal y destacó el respeto que existe hacia el entrenador escarlata, Mario Acevedo, aunque dejó claro que el protagonismo estará en los futbolistas.
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"Mario (Acevedo) es un entrenador que respeto mucho, que ha picado piedra. Nos conocemos, pero al final lo que importa es lo que puedan hacer los jugadores en la cancha", afirmó el estratega cobanero.
El exentrenador de Xelajú aseguró que ambos equipos cuentan con planteles distintos, aunque confía plenamente en la capacidad de sus dirigidos, acostumbrados a competir al máximo nivel en el futbol costarricense.
"Ambos tenemos diferente plantel y el partido lo determinará lo que hagan los jugadores. Confío mucho en mi grupo, tenemos futbolistas de mucha jerarquía", señaló.
Villatoro también reconoció la dificultad del compromiso al enfrentar al vigente campeón de Guatemala y pronosticó un encuentro emocionante.
"Estamos conscientes de que enfrentamos al campeón de Guatemala. Creo que será un partido muy atractivo", comentó.
Además, espera un gran ambiente en El Trébol y considera que la presión de las gradas no será determinante.
"Sabemos que la afición llenará El Trébol; con un ambiente así se disfruta mejor el partido. Tanto ellos como nosotros tenemos un plantel que sabe manejar el entorno y al final pesará lo que ocurra dentro del terreno de juego y el equipo que haga mejor las cosas", puntualizó.