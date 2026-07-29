Funcionario del FBI se reúne con Arévalo para discutir combate al crimen organizado

Durante su visita a Guatemala, Andrew Bailey, codirector del FBI, aseguró el compromiso de desarticular las organizaciones criminales transnacionales y las amenazas terroristas.
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En su visita al país, el codirector adjunto de la Oficina Federación de Investigación (FBI) por sus siglas en inglés, Andrew Bailey, sostuvo conversaciones con autoridades de seguridad, con quienes abordó temas relacionados a la desarticulación de las organizaciones criminales transnacionales y cómo contrarrestar las amenazas terroristas, incluyendo al Barrio 18 y la pandilla del Mara Salvatrucha.
Bayle se reunió con el presidente de la República, Bernardo Arévalo; Marco Antonio Villeda, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Gabriel García Luna, Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio.
Además, en las conversaciones sostenidas se centraron en profundizar temas relaciones a la cooperación bilateral contra las redes de narcotráfico.
El codirector del FBI declaró: "Guatemala es un aliado democrático valorado y respetado. Nuestra cooperación bilateral sigue creciendo, con un enfoque en nuestros intereses compartidos, incluyendo la seguridad".
Con ello, también expresó que su presencia refleja el reconocimiento de los Estados Unidos a las contribuciones de Guatemala en la lucha contra los carteles y el crimen transnacional.
Por último, aseguró: "seguiremos trabajando juntos para perseguir a los criminales violentos y nos mantenemos firmes en nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y defender su territorio", apuntó.