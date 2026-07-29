Funcionario del FBI se reúne con Arévalo para discutir combate al crimen organizado

En su visita al país, el codirector adjunto de la Oficina Federación de Investigación (FBI) por sus siglas en inglés, Andrew Bailey, sostuvo conversaciones con autoridades de seguridad, con quienes abordó temas relacionados a la desarticulación de las organizaciones criminales transnacionales y cómo contrarrestar las amenazas terroristas, incluyendo al Barrio 18 y la pandilla del Mara Salvatrucha.

Bayle se reunió con el presidente de la República, Bernardo Arévalo; Marco Antonio Villeda, titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Gabriel García Luna, Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio.

En su estadía en el país, el codirector del FBI sostuvo una reunión de trabajo con el Fiscal General y jefe del MP, Gabriel García Luna. (Foto: Embajada de Estados Unidos/Soy502)