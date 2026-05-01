Anímate a ser parte del 1 millón de amigos del Hermano Pedro

Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y la Asociación Amigos Pro Obras Sociales (AAPOS) invitan a los guatemaltecos a ser parte de la novena edición de la rifa "El Hermano Pedro Quiere 1 Millón de Amigos", para transformar vidas a través de la salud.
La iniciativa será acompañada por el mensaje, "Hoy por ti, mañana por mí", como un llamado a la solidaridad y a la empatía, recordando que todos podemos ser parte del cambio.
La rifa tiene como objetivo recaudar fondos que permitan continuar impulsando la atención médica, los programas sociales y proyectos clave en beneficio de cientos de miles de guatemaltecos que confían en la labor de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro.
Amigos Pro Obras Sociales invita a toda la población guatemalteca a sumarse a esta causa, comprando sus números de la rifa para hacer accesibles servicios de salud para quienes más lo necesitan.