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Anímate a ser parte del 1 millón de amigos del Hermano Pedro

  • Por Redacción comercial
30 de abril de 2026, 18:32
(Fotografía cortesía: Obras Sociales del Santo Hermano Pedro)

(Fotografía cortesía: Obras Sociales del Santo Hermano Pedro)

Las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro y la Asociación Amigos Pro Obras Sociales (AAPOS) invitan a los guatemaltecos a ser parte de la novena edición de la rifa "El Hermano Pedro Quiere 1 Millón de Amigos", para transformar vidas a través de la salud.

La iniciativa será acompañada por el mensaje, "Hoy por ti, mañana por mí", como un llamado a la solidaridad y a la empatía, recordando que todos podemos ser parte del cambio.

La rifa tiene como objetivo recaudar fondos que permitan continuar impulsando la atención médica, los programas sociales y proyectos clave en beneficio de cientos de miles de guatemaltecos que confían en la labor de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro.

Hoy no solo lanzamos una rifa, iniciamos una nueva oportunidad de transformar vidas. Cada número representa una esperanza real para quienes más lo necesitan
Michael Ascoli
, representante de AAPOS.

Amigos Pro Obras Sociales invita a toda la población guatemalteca a sumarse a esta causa, comprando sus números de la rifa para hacer accesibles servicios de salud para quienes más lo necesitan.

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