Anne Hathaway sorprende al revelar que está embarazada de su tercer hijo

Anne Hathaway anunció en un video el embarazo de su tercer hijo, concebido junto al actor y productor Adam Shulman.
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La actriz mostró su pancita en un tierno video que se hizo viral, acompañado del mensaje "x Baby I'm yours x" (x Bebé, soy tuya x).
Anne aparece en escena de blanco, casi de espaldas y repentinamente se voltea para mostrar su vientre.
Famosos diseñadores y colegas actores le desearon lo mejor en este momento de su vida luego de hacer 5 películas en un año y lograr una gira mundial por "El diablo viste a la moda".
A sus 43 años la intérprete de "Andy" está mejor que nunca, descansando y deseando tener en sus brazos a su pequeño.
Hijos y pareja de Anne Hathaway
Está casada con Adam Shulman y son una de las parejas más discretas y sólidas de Hollywood.
Se casaron en 2012 en una ceremonia íntima en California. Su primer hijo es Jonathan, nacido en 2016, y Jack, 2019. la actriz goza por tercera vez de su maternidad.
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