Antigua peleó, pero regresó con una derrota de su duelo ante el Alianza

Antigua peleó, pero regresó de su visita a El Salvador con las manos vacías, tras caer 2-1 frente al Alianza, en lo que significó el arranque de su participación en la Copa Centroamericana 2026.
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Teniendo ligeramente la mayoría de la posesión del balón a lo largo del encuentro, los coloniales tuvieron que remar a contracorriente luego de irse abajo cuando a la media hora de juego.
Después de una jugada por la derecha rechazada por José Ardón, la defensa se durmió y Harold Osorio los madrugó para cazar la pelota dentro del área y rematar al fondo en el 1-0 de los locales.
El conjunto dirigido por Mauricio Tapia trató de reaccionar, aunque le costó generar jugadas reales de peligro. Ardón (45+4) y Agustín Maziero (57) tuvieron las más claras, hasta que los antigüeños encontraron recompensa.
Sobre el 76, Óscar Castellanos aprovechó un rechazo al centro de la defensiva en un tiro libre y, de volea, la mandó a guardar para poner a soñar a los suyos con sumar en patio ajeno.
Pero cerca del final, en el 82, Luis Morán le cometió un penal a JC Portillo. Al cobro llegó William Parra (85), quien cobró a la izquierda del arquero, que se lanzó al otro lado, para sentenciar el 2-1 final de los salvadoreños.