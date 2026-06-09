Anuncian sorteo extraordinario con premio mayor de Q5 millones

Lotería Santa Lucia presentó oficialmente los detalles de su Sorteo Extraordinario No. 413, el cual ofrecerá un total de Q15,782,200, distribuidos 493 premios de tómbola, así como aproximaciones, terminaciones y reintegros.
El sorteo contará con tres premios principales:
- Primer Premio: Q5,000,000
- Segundo Premio: Q800,000
- Tercer Premio: Q300,000
Para este sorteo entra en circulación una emisión de cien mil billetes, disponibles a través de la red de distribuidores autorizados de Lotería Santa Lucia a nivel nacional.
El valor del billete entero es de Q250 y cada cachito tiene un costo de Q25. El sorteo se realizará el domingo 19 de julio de 2026.
Además de la oportunidad de ganar importantes premios, cada compra contribuye a una causa social. Gracias a los ingresos generados por la venta de billetes, el 14% se destina al sostenimiento de los programas y servicios que brinda el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, ofreciendo programas de prevención de la ceguera y sordera, atención especializada en salud visual y auditiva a precios accesibles para miles de guatemaltecos, además de los servicios de educación inclusiva, rehabilitación, inclusión.