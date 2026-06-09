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Anuncian sorteo extraordinario con premio mayor de Q5 millones

  • Por Redacción comercial
09 de junio de 2026, 14:25
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Lotería Santa Lucia presentó oficialmente los detalles de su Sorteo Extraordinario No. 413, el cual ofrecerá un total de Q15,782,200, distribuidos 493 premios de tómbola, así como aproximaciones, terminaciones y reintegros.

El sorteo contará con tres premios principales:

  • Primer Premio: Q5,000,000
  • Segundo Premio: Q800,000
  • Tercer Premio: Q300,000

Para este sorteo entra en circulación una emisión de cien mil billetes, disponibles a través de la red de distribuidores autorizados de Lotería Santa Lucia a nivel nacional.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

El valor del billete entero es de Q250 y cada cachito tiene un costo de Q25. El sorteo se realizará el domingo 19 de julio de 2026.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)
(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Además de la oportunidad de ganar importantes premios, cada compra contribuye a una causa social. Gracias a los ingresos generados por la venta de billetes, el 14% se destina al sostenimiento de los programas y servicios que brinda el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, ofreciendo programas de prevención de la ceguera y sordera, atención especializada en salud visual y auditiva a precios accesibles para miles de guatemaltecos, además de los servicios de educación inclusiva, rehabilitación, inclusión.

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