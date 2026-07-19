Arzú y Reyes finalizan su participación en el campeonato mexicano

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José Ignacio Arzú y Andrés Reyes representaron a Guatemala en uno de los torneos amateurs más prestigiosos en México, que se disputó en el Club Campestre de la Ciudad de México, en el marco del Centenario de la Federación de Golf de ese país.

La delegación nacional estuvo acompañada por Pablo Castellanos, entrenador nacional, y Mario Taracena, delegado nacional. Con todo ello, Guatemala estuvo presente en la inauguración de la Fiesta del Centenario de la Federación Mexicana de Golf, representada por su presidente, Andrés Jurado.

Durante la jornada también se compartieron experiencias, ideas y una visión de futuro junto a Francisco Rivera, Assistant Director of Rules Operations de la USGA (United State Golf Association), fortaleciendo el intercambio de conocimientos en beneficio del desarrollo del golf en la región.

Los jugadores guatemaltecos fueron parte de la elite del golf, que participó en uno de los torneos más importantes de México. (Foto: Asogolf)

Asimismo, se estrecharon aún más los vínculos gracias a la participación de Mario Taracena y Pablo Hernández, quienes convivieron durante la ceremonia de inauguración, previo al inicio de la competencia, en la cual, José Ignacio Arzú y Andrés Reyes, representaron a Guatemala.

En este marco, Arzú García, se ubicó en el puesto 46 de la general, al lograr scores de 74, 74, 78 y 75, en las cuatro rondas de competencia, para un total de 301, +17 sobre el par; mientras que, Reyes, no superó el corte, luego de dos días de competencia, al lograr un marcador de 157.