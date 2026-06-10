Así sucedió la colisión entre dos cabezales en la ruta al Atlántico (Video)

Un video logró evidenciar el momento exacto en el que sucedió la colisión.
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Durante las primeras horas de la madrugada de este miércoles 10 de junio, dos tráilers sufrieron una colisión en la ruta al Atlántico.
El hecho quedó documentado por medio de una cámara de seguridad y según los datos proporcionados, sucedió después de media noche.
La colisión de los dos cabezales sucedió en el kilómetro 31 de la Ruta al Atlántico, jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso.
En la grabación, se nota que uno de los vehículos realizaba maniobras para girar en U, cuando el otro vehículo no frena a tiempo y termina colisionando al costado del furgón.