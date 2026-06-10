Identifican a víctimas de ataque armado en la zona 3 de Mixco

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Familiares del fallecido llegaron a la escena para identificarlo.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado en Mixco deja un fallecido y una persona herida

Desde las primeras horas de este miércoles 9 de junio, se reportó un ataque armado en la 5 avenida y 6 calle de la zona 3 de Mixco, que dejó a una persona fallecida y a otra herida.

Las víctimas fueron atacadas mientras se conducían a bordo de una motocicleta. Tras los impactos de bala, cayeron sobre la acera junto con el vehículo.

Minutos después, Bomberos Voluntarios atendieron a Elmar Monroy, quien fue trasladado de emergencia al Igss de accidentes para recibir atención médica. Mientras, localizaron a Héctor Orlando Pirir de aproximadamente 35 años de edad, que perdió la vida debido a los impactos de bala.

Al lugar se presentaron familiares de Pirir, quienes reconocieron el cuerpo y fueron atendidos por los socorristas debido a crisis nerviosa.

Ataque armado en zona 3 de Mixco deja una persona herida y a una fallecida.



Al lugar se presentaron familiares de la víctima mortal para reconocerlo.



Video: Jorge Senté. pic.twitter.com/lthBjVGCoI — teinformogt (@teinformogt) June 10, 2026

Las investigaciones continúan

Según los primeros datos del caso, el ataque habría empezado una cuadra antes de dónde quedó el cuerpo. Además, aún no se descarta que el ataque haya sido por intento de robo.

Agentes de la Policía Nacional Civil, acordonaron el área para que las autoridades realizaran las diligencias de ley, por lo que dos carriles quedaron obstaculizados.

Investigadores del Ministerio Público realizan las indagaciones correspondientes para determinar cómo sucedieron los hechos.