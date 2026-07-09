Asistente de Shakira llama la atención en pleno "en vivo" en programa La Revuelta

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En plena entrevista en el programa español "La Revuelta" los espectadores conocieron a la asistente de Shakira por un divertido momento donde se atravesó en pantalla, agachada.

Diana se hizo tendencia por caminar en cluclillas mientras Shakira concedía una entrevista al público español, cruzándose en el cuarto para intentar pasar desapercibida. Sin embargo. resultó lo contrario.

Desde Baltimore la colombiana conversó con David Broncano para hablar del éxito del Mundial FIFA 2026 "Dai, Dai" y de su residencia de 12 conciertos en Madrid entre septiembre y octubre.

Shakira tenía una llamada entrante de otra persona y Broncano la animó a contestarle para hacer una "llamada a tres", sin embargo, notó que alguien se paseaba arrastrándose por el suelo en el lugar donde estaba Shaki.

La artista colgó sin revelar quién era pero en se notó a una persona vestida con un sueter rosado, completamente agachada.

"¿Cómo? ¿Qué está pasando?", dijo el conductor entre risas. Cuando Shakira se dio cuenta por qué todos reían no pudo contener la risa. "¡Es mi asistente! Estaba tratando de colgar la llamada", explicó.

Broncano invitó a Diana a saludar, "Parece mi hermanita", dijo la cantante. Shakira le dijo: "Te vas a hacer famosa en España".

¿Quién es la asistente de Shakira que se hizo famosa en España?

Diana se encarga de los asuntos personales de Shakira, aunque se desconoce exactamente si son del día a día o si es solo de su comunicación.

Exito de Shakira "Dai, Dai por el Mundial FIFA 2026

El himno oficial del Mundial 2026 es número uno en el chart global de Spotify. Ha superado los 100 millones de oyentes mensuales en distintas plataformas.

Residencia de Shakira en Madrid

Se trata de 12 conciertos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre en la capital española en el "Estadio Shakira", un recinto efímero construido especialmente para sus conciertos, ubicado dentro del complejo Iberdrola Music en el distrito de Villaverde. El espacio está situado entre la carretera M-45 y la calle Laguna Dalga.

El recinto tendrá capacidad para más de 50,000 personas por noche y la artista prometió un espectáculo inolvidable.

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