Asturias y Moon son los mejores ubicados en el Mundial de Golf

Los guatemaltecos, Mateo Asturias, y Tiffany Moon destacan en la clasificación general del Uswing Mojing Junior World Golf Championship 2026, que se disputa en California, Estados Unidos.
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Ambos jugadores participan en la división de Caballeros y Damas, de 15 a 18 años. Asturias, se encuentran en el puesto 39 de la general; mientras que el también chapín, Matías Calderón, en esa división, es 146.
Por su parte, Moon, se ubica en el puesto 13, y Daniela Hernández, se encuentra en 113. Asturias y Calderón, han tirado para +4 y +15 sobre el par; mientras que Tiffany y Daniela, lograron un Even, y +14, respectivamente.
El Uswing Mojing Junior World Golf Championship 2026, se desarrolla en el reconocido Torrey Pines Golf Course, en San Diego, California. El principal torneo internacional de golf juvenil cuenta con más de 1200 participantes de 54 países, quienes compiten en varios campos.
Los fields que integran el certamen son: Country Club of Rancho Bernardo, El Camino Country Club, The Golf Club of California at Fallbrook, Mission Bay Golf Course & Practice Center, Singing Hills - Oak Glen, y The Heights Golf Club.
Este jueves se disputará la ronda final del campeonato, que se creó para vincular a jóvenes golfistas de todo el mundo. El objetivo no era solo brindarles a los participantes una experiencia de primer nivel, sino también crear cultura, y una mayor comprensión entre personas de diferentes origines, y valores.