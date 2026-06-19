Crimen en cementerio: ataque armado deja un fallecido y un niño herido en zona 7

- Desconocidos dispararon dentro del cementerio La Verbena, dejando a dos víctimas. OTRAS NOTICIAS: ¡Casi provoca accidente! Captan a vehículo circulando contra la vía en zona 5 (video) Un hecho armado ocurrió la tarde de este viernes 19 de junio en el interior del cementerio La Verbena, en la 11 avenida y 14 calle de la zona 7 capitalina. Bomberos Municipales recibieron varios llamados luego de que un hombre y un menor fueran víctimas de la balacera que alarmó a vecinos del sector. Luego de arribar al lugar de los hechos, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a un niño de 13 años que sufrió una herida de bala en el cuello, por lo que fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt. El menor fue trasladado al Hospital Roosevelt con una herida de bala en el cuello. (Foto: CBM) La otra víctima quien fue identificada como: Mario Rodolfo Solórzano Escobar, de 33 años, falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en el cráneo, según indicó el cuerpo de bomberos. Las autoridades correspondientes se hicieron presentes en el lugar, acordonaron la escena y quedaron a cargo de las diligencias e investigaciones relacionadas con este hecho de violencia. El cuerpo de la víctima mortal quedó en el interior del cementerio La Verbena, zona 7. (Foto: CBM)