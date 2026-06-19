¡Casi provoca accidente! Captan a vehículo circulando contra la vía en zona 5 (video)

El automóvil estuvo cerca de impactar de frente contra un picop y provocar un trágico accidente.
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Un vehículo que circulaba contra la vía quedó grabado en video en la bajada de las Buganvilias hacia calzada La Paz, en la zona 5 de la ciudad capital.
En las imágenes se observa que el automóvil era conducido de manera descontrolada y transita sobre uno de los carriles contrarios.
Un picop que circulaba de manera correcta en ese mismo carril estuvo cerca de ser impactado de frente por dicho automóvil.
Sin embargo, el conductor del picop logró esquivarlo a tiempo, quien incluso segundos antes le hizo una señal al encender las luces, pero el piloto del carro por causas que se desconocen no se percataba de lo que ocurría y continuó en el carril contrario.