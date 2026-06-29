¡Atención! Encapuchados bloquean la calzada Aguilar Batres

Las personas involucradas en el bloqueo han colocado llantas de vehículos, lo que ha generado congestionamiento en el sector.
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La Municipalidad de Guatemala informó que la mañana de este lunes 29 de junio se encuentra bloqueada la calzada Raúl Aguilar Batres y 29 calle de la zona 12 por una posible protesta.
En el lugar, personas encapuchadas han bloqueado los dos carriles que conducen hacia El Trébol.
De momento se desconoce el motivo de la manifestación que estarían realizando los individuos en el sector.
Se recomienda utilizar rutas alternas y conducir con precaución.