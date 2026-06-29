Vías alternas por desfile del Día del Ejército para este martes 30 de junio

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El desfile iniciará en las primeras horas del día y terminará en horas de la tarde.

Este martes 30 de junio, se realizará el tradicional desfile por el Día del Ejército, el recorrerá la avenida Las Américas y la avenida Reforma hasta llegar al Campo Marte.

El desfile de las fuerzas armadas comenzará a las 8:00 de la mañana y podría terminar a las 2:00 de la tarde, por lo que el tránsito se verá afectado en el sector.

Vías alternas

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, dio a conocer las rutas alternas que podrán utilizar los conductores:

Conexión avenida Hincapié hacia colonia Santa Fe, Aeropuerto Internacional La Aurora.

15 avenida de la zona 13 hacia 7a. avenida de la zona 9.

Avenida Hincapié hacia bulevar Liberación, zona 13.

Boca del Monte hacia Santa Catarina Pinula.

Villa Canales hacia la VAS.